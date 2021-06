GASCON, Réal



À Saint-Léonard, le 26 mars 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé paisiblement M. Réal Gascon, époux de Mme Jacqueline Massé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Jean) et Robert (Lyne), son frère Roland (Simone), sa soeur Denise (Jacques), son beau-frère Edmond (Marjolaine), sa belle-soeur Françoise, ses quatre petits-enfants Marie Pier (Herbert), Mathieu (Heather), Francis (Naïla) et Krystelle et ses quatre arrière-petits-enfants Nora, Luke, William Réal et Jameson, de même que de nombreux neveux, nièces et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire à la Fondation des maladies du coeur.Dû aux circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées en privé. La cérémonie sera diffusée en direct le dimanche 6 juin à 16h au:https://youtu.be/ILgwSZARwPs