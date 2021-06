GARDNER, Stanley "Bob"



À l'Hôpital général du Lakeshore, le 30 mai 2021, à l'âge de 82 ans, est paisiblement décédé Stanley "Bob" Gardner, conjoint de longue date de Claudette Pépin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Lyne (Patrick Dagenais) et Yvan, ses petits-enfants qu'il aimait tant, Karine, Simon Charles, feu Émilie et Mégane, ses frères et soeurs James "Jimmy" (Claudette Desgroseillers), Ronald (Claudette Forget), Kenny, Betty (Bill Stekman) et Lucile (Denis Laflamme) ainsi que de nombreux autres parents et amis.Il était aussi très proche des enfants de sa conjointe, Danielle, François et Sylvain, et a généreusement partagé son coeur de "Papou" avec leurs enfants, Alice, Raphaël et Louka en plus de ses propres petits-enfants.Selon sa volonté il ne sera pas exposé. Une cérémonie religieuse en présence de ses cendres sera célébrée à une date ultérieure afin que le plus de gens possible puissent lui rendre un dernier hommage. Les détails seront éventuellement publiés sur les réseaux sociaux de la famille.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.