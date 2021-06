9 duels à la loupe

Phillip Danault | Mark Scheifele

Un centre défensif contre un centre offensif. Danault a toujours dit qu’il aime les défis et il en aura un autre beau devant lui face aux Jets. Scheifele n’a pas la réputation d’un Auston Matthews, mais il reste une menace offensive. Il a terminé au sommet des marqueurs de son équipe en saison avec 63 points (21 buts, 42 passes) en 56 matchs. En séries, il n’a pas ralenti face aux Oilers avec une récolte de 5 points (2 buts, 3 passes) en quatre duels. Sur le plan défensif, Danault a fait de petits miracles face aux Leafs. Matthews n’a marqué qu’un but en sept matchs et Mitch Marner n’a jamais réussi à déjouer Price. Mais les Jets ont une force que les Leafs n’ont pas et c’est un bien meilleur équilibre à l’attaque. Scheifele est très bien entouré avec Kyle Connor et Blake Wheeler sur ses ailes, mais il y a aussi d’autres bons centres à Winnipeg avec Paul Stastny et Adam Lowry en plus de Pierre-Luc Dubois, qui peut jouer à cette position.

Carey Price | Connor Hellebuyck

C’est le duel des géants, le duel entre deux anciens gagnants du trophée Vézina. Price a gagné cet honneur en 2015, alors que Hellebuyck l’a remporté en 2020. Les deux gardiens ont connu des saisons moyennes par rapport à leur talent, mais ils ont regagné leur touche magique en séries. Hellebuyck a frustré le monstre à deux têtes des Oilers, Connor McDavid et Leon Draisaitl, avec quatre victoires en autant de départs, tout en conservant une moyenne de 1,60 et un taux d’efficacité de ,950. Price a aussi joué un rôle principal dans la remontée spectaculaire du Canadien face aux Leafs en rentrant dans la tête du prolifique duo d’Auston Matthews et de Mitchell Marner. À l’extérieur de la glace, Price a également eu un effet rassembleur avec un discours positif après le quatrième match, lors duquel le CH semblait foncer droit dans le mur.

Tyler Toffoli | Kyle Connor

Toffoli et Connor, c’est le duel entre deux bons marqueurs. Un de 28 buts et un autre de 26 buts. Mais on parle aussi de deux ailiers différents. Toffoli a de bonnes habiletés, une bonne vision, un flair pour le filet, mais il n’a pas la rapidité et le puissant tir de Connor. Au premier tour, contre les Oilers, Connor a marqué le but vainqueur en troisième période de prolongation du quatrième match. C’est lui qui a éliminé les Oilers en déjouant Mike Smith. En saison, l’Américain de 24 ans a aussi eu le numéro du CH avec six buts et 10 points en neuf rencontres. Mais à ce sujet, Toffoli a également très bien joué contre les Jets avec six buts et neuf points.

Nick Suzuki | Paul Stastny

Un jeune centre de 21 ans contre un vétéran de 35 ans. L’expérience de Stastny, le fils de Peter, se lit également dans son sourire édenté. Auteur de quatre points (2 buts, 2 passes) en sept matchs face aux Maple Leafs, Suzuki devra transporter l’attaque contre les Jets. En théorie, l’Ontarien sera encore une fois aux côtés de Toffoli et de Cole Caufield, deux bons marqueurs. Même s’il n’est plus dans la fleur de l’âge, Stastny a l’avantage d’être également très bien entouré avec Pierre-Luc Dubois et Nikolaj Ehlers au sein de son trio. Les Jets ont énormément de talent au sein de leur top 6 à l’attaque, et même de leur top 9.

Cole Caufield | Nikolaj Ehlers

Caufield a patienté jusqu’au troisième match avant de faire ses premiers pas en séries dans la LNH. Dominique Ducharme lui avait préféré des ailiers plus vieux d’entrée de jeu face aux Leafs. Ehlers a aussi manqué les deux premiers matchs face aux Oilers, mais c’était en raison d’une blessure au haut du corps. À son retour au jeu contre Edmonton, le centre danois a rapidement fait sentir sa présence avec deux buts en deux rencontres. Avec une moyenne de 0,98 point par partie (46 points en 47 matchs), Ehlers a connu la meilleure saison de sa carrière dans la LNH. À 20 ans, Caufield reste encore en apprentissage, mais il s’est montré un bon étudiant depuis son arrivée des Badgers de l’Université du Wisconsin, où il a gagné cette année le trophée Hobey-Baker, remis au meilleur hockeyeur de la NCAA.

Shea Weber | Josh Morrissey

On entendra souvent les noms de Weber et de Morrissey dans cette série puisqu’ils passeront pratiquement la moitié des matchs sur la glace. Face aux Leafs, Weber n’a pas écrit son nom sur la feuille de pointage en sept rencontres, mais il a joué 25 min 36 s en moyenne. Malgré une blessure au pouce de la main gauche, le capitaine du CH a déstabilisé les attaquants des Leafs avec du jeu robuste aux côtés de Ben Chiarot. Morrissey, 26 ans, n’a pas la réputation d’un Weber, mais il est drôlement efficace. Il a amassé quatre points (1 but, 3 passes) en quatre affrontements en plus d’avoir la eu délicate mission de ralentir McDavid et Draisaitl au tour précédent.

Jeff Petry | Neal Pionk

Petry et Pionk sont deux défenseurs droitiers, deux bons arrières pour relancer l’attaque et deux joueurs avec des rôles à la pointe en supériorité numérique. Au premier tour des séries, seulement deux défenseurs du CH ont récolté un point : Petry (1 passe) et Erik Gustafsson (1 passe). Face aux Jets, le Tricolore aura besoin d’une plus grande contribution offensive de ses défenseurs, et ça reposera en grande partie sur les épaules de Petry.

Brendan Gallagher | Pierre-Luc Dubois

La fougue et l’énergie de Gallagher contre la puissance et l’intelligence de Dubois. Acquis des Blue Jackets de Columbus dans l’échange pour Patrik Laine, Dubois n’a toujours pas atteint sa vitesse de croisière avec les Jets. En 41 matchs, le Québécois a obtenu 20 points (8 buts, 12 passes). En séries, il a amassé deux passes en trois rencontres. L’an dernier, Dubois était le meilleur joueur des Jackets en éliminatoires avec 10 points en 10 matchs. Le troisième choix au total au repêchage de 2016 pourrait sortir de sa coquille avec sa nouvelle équipe contre l’équipe de son enfance. Dans le cas de Gallagher, il a débloqué offensivement au septième match avec un premier but contre Jack Campbell.

Jesperi Kotkaniemi | Adam Lowry

La profondeur représente souvent une clé en séries. Les Jets n’en manquent pas offensivement avec Adam Lowry dans la chaise de troisième centre. Du côté du Tricolore, ce rôle reviendra à Jesperi Kotkaniemi. Dans les gradins pour le premier match contre les Leafs, le Finlandais de 20 ans a regagné la confiance de Dominique Ducharme avec trois buts en six rencontres, dont celui de la victoire en prolongation lors du sixième match. À 6 pi 2 po et 201 lb, Kotkaniemi peut apporter un élément physique, mais il n’est pas aussi menaçant que Lowry, un colosse de 6 pi 5 po et 210 lb. Le centre de 28 ans originaire de St. Louis a également une touche offensive avec 24 points cette saison, mais aussi deux points en quatre affrontements face aux Oilers.