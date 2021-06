BÉLANGER, Roberte

(née Ouimet)



À Montréal, le 22 mai 2021, à l'âge de 70 ans est décédée Mme Roberte Ouimet Bélanger, épouse de M. Roger Bélanger.Outre son mari, elle laisse dans le deuil ses enfants Bruno (Karine Forget) et Maxime (Dominic Audry), ses petits-enfants Laurence, Évelyne, ses soeurs Micheline, Claire Ouimet, sa belle-soeur Pierrette Lauzon (feu Denis Lauzon), son neveu Jean-François Lauzon (Élyse Desmarais), sa nièce Julie Lauzon (Cédric Desmarais) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances les 5 et 6 juin 2021, sur invitation seulement au:SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du rein.