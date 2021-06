À propos des hommes muets

En lisant ce matin votre correspondante qui se plaignait que son conjoint ne lui parlait pas assez, je me suis demandé pourquoi certaines femmes voulaient tant que leur homme agisse, parle et pense comme elles. Les hommes ne sont pas des femmes. Comme le contraire est aussi vrai, malgré la débile et fumeuse théorie des « humains non genrés ».

J’ai été marié pendant 20 ans avec une femme qui me faisait subir cette pression du « parle-moi », à tout moment et à tout prix, sans jamais que je sois capable d’y parvenir, selon ce que finissait toujours par me dire cette conjointe de l’époque.

Je l’ai quittée, et depuis près de 20 ans maintenant, je partage ma vie avec une autre compagne. Et bien voyez-vous, la question ne se pose même pas ! Ni elle ni moi n’avons à exiger de l’autre qu’il nous parle. Quand ça vient, ça vient tout seul.

Faudrait-il en conclure que les personnes qui ne se parlent pas en couple ne sont peut-être pas faites pour être ensemble ? Ça semble être mon cas en tout cas. Que les femmes soient ce qu’elles souhaitent être et qu’elles laissent les hommes être ce qu’ils veulent être. À chacun son métier (sa façon d’être), et les vaches seront bien gardées (les choses seront bien faites).

Joseph Rivard

Vous avez raison en ce qui vous concerne personnellement puisque vous affirmez être capable de vous exprimer de façon régulière avec votre nouvelle compagne. Ce qui tend à prouver qu’avec la précédente, la communication n’était pas bonne. Et effectivement, dans plusieurs cas de figure, il y a interférence entre les façons de voir de l’un et de l’autre membre d’un couple et ça empêche l’un des deux de s’exprimer.

Mais il existe aussi des hommes muets qui sont incapables de communiquer par la parole, avec quelque compagne que ce soit, et qui concourent à créer un fossé avec elle ainsi qu’avec leurs enfants. Ces hommes-là ont généralement été éduqués dans l’esprit qu’un homme, ça doit être fort, ça n’exprime pas ses émotions et surtout ça ne pleure jamais. Et c’est de ce type d’homme dont on parlait dans le texte auquel vous faites référence. Les gars comme ça vous aurez beau les changer de femme, ils ne parleront pas plus.