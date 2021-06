BOUGÉ, Lise



À Laval, le 29 mai 2021, à l'âge de 87 ans est décédée Mme Lise Bougé, fille de feu Frantz Bougé et de feu Béatrice Desrosiers.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine (Daniel), Huguette (Roland), Sylvie (Pierre), Yvon (Diane) et Marcel Aubut (Bojana), ses 7 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires seront célébrés dans l'intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934