Accident mortel de parachute: l’identité de l’une des victimes connue

Un résident de Thunder Bay, en Ontario, est l’une des deux victimes d’un accident de parachute survenu samedi à Gatineau.

Greg Hay a été identifié par des membres de sa famille sur les réseaux sociaux comme étant l’une des personnes décédées. Selon sa propre page Facebook, l’homme de 31 ans était un habitué du parachutisme, comme en font foi de nombreuses photos et vidéos.

Hay et son client, dans la vingtaine, ont péri lors d’un saut en tandem avec la compagnie GO Skydive. Les deux hommes ont perdu la vie sur les lieux de l’impact, soit dans une zone agricole située au nord de l’aéroport de Gatineau.

Parachute coincé

Selon les faits connus relayés par GO Skydive à l’Agence QMI, la voilure principale a été libérée du sac-harnais, le système de réserve a été activé, mais la voilure du parachute de réserve est restée prise à l’intérieur de son sac de déploiement, provoquant ainsi le plongeon mortel.

Des enquêtes policières, du Bureau du coroner du Québec et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sont en cours pour tenter de déterminer les causes et les circonstances exactes entourant cette tragédie.

Rappelons qu’un accident similaire était survenu le 8 juillet 2015 chez GO Skydive, alors qu’une instructrice expérimentée et son client s’étaient aussi écrasés au sol, évitant la mort de justesse, mais subissant tout de même de graves blessures.