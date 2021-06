Affaire Joyce Echaquan: la coroner assure à la famille que son rapport «ne sera pas complaisant»

La coroner Géhane Kamel a adressé quelques mots pour Joyce Echaquan et sa famille, à la clôture des audiences de l’enquête publique sur la mort de cette dernière, survenue en septembre dernier au centre hospitalier de Joliette dans Lanaudière.

«À Joyce, où que tu sois, sache que mon rapport ne sera pas complaisant. Il sera honnête. Il sera, je l’espère, la fondation d’un pacte social qui nous amènera à nous dire: plus jamais», a lu la coroner, mercredi, en apposant le point final à l’enquête publique.

«Se tenir debout par conviction demande du courage. Ne nous laissons pas distraire par ceux qui ne croient pas que chaque homme et chaque femme mérite la même justice, la même dignité et la même reconnaissance. Je vous invite à garder en mémoire une seule question: et si c’était ma sœur?»

Les proches de Mme Echaquan, qui ont été présents pour entendre les 42 témoignages livrés au palais de justice de Trois-Rivières. Ils se sont également exprimés au cours de cette dernière journée.

«Je ne vous mentirais pas, certains des témoignages que nous avons entendus ont été plus difficiles. Nous, la famille, avons été transparent. Nous aurions aimé que tous le soient», a fait savoir la porte-parole familiale, Solande Dubé.

Pour l’avocat de la famille de Mme Echaquan, cette dernière aurait eu plus de chances de recevoir de l’aide si elle avait subi un malaise dans la rue.

«Tout ce qui lui est arrivé est arrivé alors qu’elle était dans une salle d’urgence, dans une salle de réanimation d’un centre hospitalier régional et on ne lui a pas porté secours à ce moment-là», a lancé Me Patrick Martin-Ménard.

«Elle aurait eu plus de chance d’avoir le secours dont elle avait désespérément besoin si ça lui était arrivé à l’extérieur de l’hôpital ou dans la rue», a ajouté Me Martin-Ménard.

Une grande marche en soutien au mouvement «Justice pour Joyce» s'est tenue à Trois-Rivières, en début d'après-midi, mercredi.