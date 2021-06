JODOIN, André



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 24 mai 2021, est décédé à l'âge de 90 ans, dont 65 ans de sacerdoce, le père André Jodoin, o.m.i., fils de feu Hector Jodoin et de feu Marguerite Voisine.Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil sa soeur Louise (feu Henri-Georges Auclair), ses frères Gérard (feu Dorothy Rhéaume), Gilles (Sharron Gammon), Michel (Francine Côté) et François. L'ont précédé dans le deuil ses frères feu Claude, feu Paul et sa soeur feu Henriette (feu Joseph Auclair).Ses funérailles seront célébrées à Richelieu, le samedi 5 juin, et ses cendres seront inhumées au cimetière de Richelieu. Les funérailles seront enregistrées et diffusées ultérieurement sur notre site Web à l'adresse suivante: