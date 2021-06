BARBE (née LAVIGNE), Délia



À Mont-Tremblant, le lundi 17 mai 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Délia Barbe (née Lavigne), épouse de feu monsieur Jean-Paul Barbe.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Micheline, Claude (Johanne), Denis (Yvette), Danielle (Réal), Suzanne (Carroll), Johanne (Réjean), Christine (Bernard), ses 16 petits-enfants, ses 26 arrière-petits-enfants et ses 2 arrière-arrière-petites-filles, ses belles-soeurs Madeleine et Jacqueline, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Mont-Tremblant pour leur gentillesse, l'écoute et l'amour qu'ils apportent aux personnes âgées. Nous tenons aussi à souligner le professionnalisme envers les familles et les résidents.Une rencontre avec la famille aura lieu en privé le 5 juin 2021.Les funérailles auront lieu ultérieurement à la fin de l'été.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut.fondationmedicale/DIM/