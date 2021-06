PLOUFFE, Georgette



À Montréal, le 24 mai 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Georgette Plouffe, fille de feu M. Hector-Charles Plouffe et feu Mme Marie Anna Tassé.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, parents et amis.Une messe sera célébrée à une date ultérieure en l'église Notre-Dame-du-Rosaire.