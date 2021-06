RACETTE née GARIÉPY

Agathe



Au C.H. Le Gardeur, le 31 mai 2021 à l'âge de 80 ans, est décédée Agathe Gariépy, épouse de Viateur Racette et mère de feu Mario.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Benoit (Suzanne) et Nathalie (Laurent), ses neuf petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, Madeleine, Thérèse, Simone, Noël, Normand, Jacques, Jocelyn, Zénon, et Claude, plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, cousins, cousines, neveux et nièces, parents et amis.En raison des circonstances actuelles de la pandémie, l'exposition ainsi que les funérailles se feront dans l'intimité avec la famille immédiate. Seulement les invités se trouvant sur une liste établie par la famille pourront y assister le samedi 5 juin 2021 de 10h à 14h à la résidence funéraire:Les funérailles suivront à 14h en l'église de Saint-Roch-de-L'Achigan. Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la Santé Publique dont le port du masque en tout temps.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.