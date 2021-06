Canadien : Valérie Plante prend goût aux paris

Comme elle l’avait fait au premier tour, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, effectuera un pari amical avec son homologue de Winnipeg à propos du résultat de la série de deuxième ronde entre le Canadien et les Jets.

L’enjeu du pari sera un accès illimité au compte Twitter de l’autre pendant une heure complète. «J’ai bien hâte d’avoir la chance de vanter Montréal à tous nos amis manitobains», a écrit mercredi Mme Plante sur le réseau social, avec un petit clin d’œil.

Si elle refuse de dévoiler sa prédiction exacte, elle a indiqué mercredi que le contact avait été initié par Brian Bowman – dirigeant de la capitale manitobaine –, à quelques heures du premier duel entre les deux équipes.

«Lors de la première ronde, j’avais fait un pari avec le maire [John] Tory et j’avais dit que je ne voulais pas [donner ma prédiction], parce que je suis assez superstitieuse, a lancé Mme Plante au cours d’une conférence de presse. Ça nous a porté chance, donc j’ai tendance à ne pas vouloir répondre.»

«Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, nous a contactés en nous disant qu’il aimerait aussi faire un pari. On va sûrement refaire un pari amical.»

En première ronde, Mme Plante avait en effet tenu un pari avec John Tory, qui dirige le conseil de ville de Toronto. En vertu de la défaite des Maple Leafs, celui-ci a dû faire flotter le drapeau du Tricolore au-dessus de l’hôtel de ville et faire un don de 500 $ à la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

La politicienne québécoise a également gagné un sandwich au bacon «peameal», un repas typiquement torontois.

M. Coderre se mouille

Candidat à la mairie à Montréal aux prochaines élections municipales, Denis Coderre a pour sa part donné sa prédiction dans une conférence de presse distincte.

«Canadien en six! s’est-il exclamé. On gagne 3 à 1 [mercredi] soir et [Shea] Weber marquera dans un filet désert.»