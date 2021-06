TANGUAY, Jean



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Jean Tanguay médecin vétérinaire, survenu lors de son voyage de pêche au Réservoir Gouin, le mercredi 26 mai 2021 à l'âge de 70 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Véronique, Mathieu, Catherine, Laurence et Hugues, ses petits-enfants Jeanne et Juliette, ses soeurs Nicole et Line, son amie de coeur Liliane ainsi que plusieurs parents, amis et clients.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu dans l'intimité de la famille.