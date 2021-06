Comment préserver mon enfant de ce qui m’a tant fait souffrir?

Je sais que vous êtes contre les régimes, Louise, puisque vous l’avez souvent exprimé dans votre rubrique. Je peux d’ailleurs confirmer par expérience que ça ne donne pas grand-chose au bout du compte puisqu’on finit toujours par reprendre le poids perdu. Mon mari et moi, qui sommes du genre enrobés, issus de familles enrobées, nous avons cessé de nous torturer avec ça depuis quelques années.

On tente de se nourrir au mieux avec de bons aliments, en diminuant nos quantités et en ayant banni toutes les sucreries et grignotines de la maison, sauf dans les occasions spéciales. En ajoutant l’exercice à ce régime de vie, on a réussi à contrôler notre poids depuis au moins deux ans. Je suis par ailleurs enceinte et je devrais accoucher dans un mois. J’ai tellement voulu cet enfant qui a tardé à venir. Mais là qu’il s’en vient, on dirait que je panique à l’idée qu’il risque d’hériter de nos gènes à son père et moi et qu’il se retrouve à devoir passer sa vie à lutter pour garder un poids santé.

Maman en devenir inquiète

Commencez par respirer par le nez afin d’éviter de vous stresser en appréhendant d’éventuels problèmes. Vous devez aborder dans le calme la vie avec votre bébé à naître. Votre instinct devrait vous aider à savoir comment agir avec lui. Et comme en plus, vous avez atteint un équilibre en matière d’alimentation et d’entretien de vous-même, vous possédez déjà les éléments requis pour bien composer avec lui.