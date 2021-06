ALARIE FORTIN, Thérèse



À l'hôpital de St-Jérôme, le 9 décembre 2020, est décédée à l'âge de 91 ans, Mme Thérèse Alarie Fortin, épouse de feu M. André Fortin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Loraine, Mario (Sylvia Pelletier) et Marie-Claude (Francis Couillard), ses petits-enfants Marie-Christine (Jean-Philippe), Carole-Anne (Maxime), Marie-Pier (Jeremy) et Laurence (Gabriel), ses arrière-petits-enfants Madeline, Ludovic et Charlize, ainsi que sa soeur Monique, ses beaux-frères, belles-soeurs, sa grande amie Ghyslaine Martin, de même que plusieurs neveux et nièces.Merci à Loraine, sa fille et aidante naturelle jusqu'à la fin.Dans les circonstances actuelles, les rituels auront lieu dans l'intimité de la famille et sur invitation seulement.