BEAUPRÉ (née BELLEMARE) Carmen

À Charlemagne, le 31 mai 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Carmen Bellemare Beaupré, épouse de feu monsieur Jean-Guy Beaupré.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Christine (René), Benoit (Nathalie), Martin (Stelli), ses petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu ultérieurement.