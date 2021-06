Des Jeux ou non?

S’ils doivent avoir lieu, les Jeux olympiques devraient commencer dans moins de deux mois, soit le 23 juillet, au Japon.

Et c’est dans cette éventualité que les matchs préliminaires en vue de la compétition olympique du baseball ont débuté il y a quelques jours en Floride.

Le Canada se trouve dans la section qui regroupe les États-Unis, la République dominicaine, Porto Rico, Cuba, le Venezuela, la Colombie et le Nicaragua.

Le vainqueur de ce groupe sera automatiquement qualifié pour la cinquième place dans le cadre des Jeux.

Les pays qui termineront au deuxième et troisième rang devront ensuite livrer bataille à l’Australie, Taiwan et les Pays-Bas pour le sixième et dernier poste disponible en vue des Olympiques. Donc, rien n’est gagné d’avance !

Le Canada est représenté par d’excellents joueurs, dont plusieurs ont de l’expérience dans les majeures. Notamment les lanceurs Andrew Albers, John Axford, Chris Leroux, Scott Mathieson, Dustin Molleken et Scott Richmond.

Le Québec compte deux représentants au sein de cette équipe, soit Jonathan Malo et Josué Peley, qui ont tous deux porté les couleurs des Capitales de Québec.

Tout cela est bien beau, mais cette compétition a-t-elle vraiment sa raison d’être ?

Oui, puisque la présentation des Jeux, quoique menacée, n’a pas encore été annulée.

Par contre, le Secrétariat des Affaires étrangères des États-Unis vient d’émettre un avis, déconseillant fortement aux citoyens américains de voyager vers le Japon qui est aux prises avec une forte éclosion de cas de COVID-19.

De plus, l’Association des médecins de Tokyo, qui regroupe environ 6000 médecins, a récemment écrit une lettre recommandant l’annulation des Jeux tandis que quelque 350 000 Japonais ont signé une pétition favorisant l’abandon des JO.

Aussi, soulignons que le grand patron de l’importante compagnie Rakuten a déjà dit qu’à son avis, la présentation des Jeux dans le cadre de la pandémie, équivalait à une mission suicide !

Chose certaine, les dirigeants du Comité olympique international devront annoncer une décision sans trop tarder. Il est déjà minuit moins cinq !

Joe West au sommet

Le vétéran arbitre des majeures, Joe West, va prendre sa retraite à la fin de la saison 2021, après une carrière de 43 saisons, la plus longue de l’histoire.

West n’a jamais été des plus populaires... il a même déjà été qualifié du deuxième pire officiel de la MLB !!!

Néanmoins, lorsqu’il accrochera son masque, l’arbitre-chanteur aura été celui qui aura officié dans le plus grand nombre de parties des grandes ligues. Il a arbitré dans plus de 5376 matchs, éclipsant l’ancienne marque détenue par Bill Klemm, qui avait pris sa retraite en 1941, à l’issue d’une carrière de 37 saisons.

Il occupe toujours le poste de président de l’Association des arbitres des majeures.

Cowboy Joe West, qui poursuit parallèlement une carrière de chanteur country, a toujours eu un tempérament volatile. On a dit de lui qu’il était intolérant, irascible, impartial, mais à l’occasion, rancunier. En d’autres termes, il a toujours eu une mèche très courte !

D’ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, il venait au cinquième rang pour le plus grand nombre d’expulsions de joueurs et de gérants, avec 151, derrière Klemm (251), Cy Rigler (192), Hank O’Day (185) et Bob Davidson (156).

Durant sa carrière, six commissaires se sont succédé à la tête des majeures, soit Bowie Kuhn, Peter Ueberroth, Bart Giamatti, Fay Vincent, Bud Selig et Rob Manfred. Je suis persuadé que Joe West sera un jour intronisé au Temple de la renommée du baseball majeur à Cooperstown... mais je doute qu’il le soit, un jour, au Temple de la eenommée du rock’n’roll à Cleveland !!!

Le rappel d’Alek Manoah

Lorsque les Blue Jays ont annoncé que le jeune Alek Manoah allait lancer contre les Yankees, au Yankee Stadium, j’avoue que j’étais sceptique... et j’ai été confondu !

Le jeune colosse de 23 ans m’a impressionné par son calme et son sang-froid. Il n’a pas paniqué après avoir accordé un but sur balles à son premier frappeur et s’est superbement ressaisi en retirant les deux suivants sur trois prises. Un total de 88 lancers, dont 60 prises pour six manches de travail et son premier gain dans les majeures.

Comme on le dit, un match ne fait pas une carrière, mais c’est prometteur.

N’oublions pas qu’il a été repêché d’une université et non pas d’une école secondaire. Donc, il avait déjà acquis une certaine maturité.

Molina rejoint Carter

Le mercredi 14 avril, le receveur Yadier Molina, des Cards de St. Louis, est devenu seulement le deuxième receveur de la Ligue nationale à agir comme receveur dans 2000 matchs. Le premier à réussir un tel exploit a été Gary Carter. La seule différence, c’est que Carter a évolué avec quatre équipes, soit les Expos, les Mets, les Dodgers et les Giants tandis que Molina a accompli cet exploit exclusivement dans l’uniforme des Cards. Parions qu’une fois qu’il aura accroché sa mitaine, Molina, qui est originaire de Porto Rico, ira rejoindre Carter à Cooperstown sans aucune hésitation.

Rennie Stennett, un cas unique

L’ancien joueur de deuxième but Rennie Stennett, décédé en mai dernier, a écrit une page d’histoire (qui ne sera probablement pas égalée et encore moins améliorée), le 16 septembre 1975 alors que les Pirates de Pittsburgh ont humilié les Cubs de Chicago au compte de 22 à 0. Ce jour-là, Stennett est devenu le premier, et jusqu’ici le seul frappeur à récolter sept coups sûrs en autant de présences au bâton ! Au sommaire, Stennett a frappé un double, un simple, un simple, un double, un simple, un simple et un triple, surpassant ainsi l’exploit de 43 joueurs des majeures qui avaient obtenu six coups sûrs en autant de visites au bâton.

20 000e joueur des majeures

Le 21 mai 2021, le baseball majeur a accueilli le 20 000e joueur de son histoire dans le cadre du match entre les Mariners de Seattle et les Padres de San Diego. En sixième manche, le receveur José Godoy, des Mariners, a remplacé Tom Murphy et, du même coup, il est devenu le 20 000e joueur à participer à un match des majeures. On croit savoir que Deacon White est considéré comme étant le premier joueur de l’histoire lors du match entre les Kekiongas de Fort Wayne et les Forest Citys de Cleveland, de l’Association nationale, le 4 mai 1871. Selon Baseball Reference, Andy Kosko est devenu le 10 000e joueur des majeures, le 13 août 1965, avec les Twins.

Scherzer, éternel candidat

Personne ne met en doute les qualités du lanceur Max Scherzer, des Nationals de Washington. Si vous en doutez, qu’il suffise de dire qu’il est le seul lanceur droitier à avoir terminé dans les cinq premiers rangs du scrutin pour le trophée Cy-Young, lors de sept saisons d’affilée ! Il s’est classé premier en trois occasions. De plus, dans la décennie 2010-2019, aucun autre lanceur n’a récolté plus de retraits au bâton que Scherzer, soit 2452. Suivent dans l’ordre : Justin Verlander (2260), Clayton Kershaw (2179) et Chris Sale (2007), les seuls autres avec plus de 2000.