Des recettes à l’indienne délectables et simples à réaliser en moins de 30 minutes

Vous salivez à l’idée de déguster un repas digne des plus grands chefs, mais manquez souvent d’inspiration? Vous cherchez l’ingrédient savoureux pour élever à un autre niveau vos recettes? Bonne nouvelle: il est maintenant possible (et facile) de réaliser des repas délicieux débordant de saveurs du monde.

Pour vous faire voyager dans un autre pays en un instant, tout en étant dans le confort de votre cuisine, il suffit d’incorporer à votre assiette le Bouillon concentré Knorr® Taste of India. Grâce à ses épices authentiques (curcuma, coriandre, cumin) et son bouillon de légumes aromatisé, goûter les saveurs de l’Inde n’aura jamais été aussi simple!

Pour vous inspirer, voici deux recettes signées Knorr® riches en saveurs qui risquent de remplacer rapidement vos traditionnels repas de semaine.

Recette #1: Aloo gobi

Classique plat indien végétarien fait à partir d’un mélange de pommes de terre (aloo) et de chou-fleur (gobi), ce repas tout-en-un des plus réconfortants est très facile à concocter, et ce, en à peine 30 minutes. En à-côté ou en plat principal accompagné de riz, son succès est assuré! Voici comment réaliser cette recette.

Les ingrédients (pour 4 portions):

· 2 cuillères à soupe (30 ml) d’huile d'olive

· 1 gros oignon tranché

· 1 petit piment jalapeño épépiné haché finement

· 4 cuillères à thé (20 ml) du Bouillon concentré Knorr® Taste of India

· 1 1/2 cuillère à soupe (22 ml) de gingembre frais haché finement

· 1 cuillère à soupe (15 ml) d'ail haché finement

· 2 tasses (500 ml) d’eau

· 1 livre (450 g) de pommes de terre pelées et coupées en morceaux de 1 pouce

· 1 chou-fleur coupé en fleurons

· 1/2 tasse (125 ml) de coriandre fraîche hachée

Les étapes de préparation:

1. Chauffer l’huile dans un grand poêlon antiadhésif à feu moyen vif et cuire l’oignon et le jalapeño en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que l’oignon soit légèrement doré et tendre, environ 6 minutes.

2. Ajouter le Bouillon concentré Knorr® Taste of India, le gingembre et l’ail. Cuire en remuant de temps à autre pendant 1 minute. Ajouter l’eau et porter à ébullition. Incorporer les pommes de terre, puis couvrir. Cuire en remuant de temps à autre pendant 5 minutes.

3. Ajouter le chou-fleur; couvrir et cuire en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que les pommes de terre et le chou-fleur soient tendres, environ 5 minutes. Enlever le couvercle et cuire en remuant fréquemment pour faire évaporer l’excédent de liquide, environ 2 minutes. Ajouter la coriandre. Si désiré, servir sur du riz basmati.

Recette #2: Chana masala



Très populaire, le chana (pois chiches) masala (mélange d’épices utilisé en cuisine indienne), également appelé chole masala, est un plat indien contenant une myriade de saveurs qui plaira sans aucun doute aux épicuriens. Pour accompagner votre repas, vous pouvez y ajouter un bol de riz ou un pain naan, selon votre envie du moment. Encore une fois, la préparation et la cuisson ne nécessitent que 30 minutes!

Les ingrédients (pour 4 portions):

· 1 cuillère à soupe (15 ml) d’huile d'olive

· 1 gros oignon haché

· 1 cuillère à soupe (15 ml) de piment jalapeño émincé

· 1 cuillère à soupe (15 ml) d'ail émincé

· 1 cuillère à soupe (15 ml) de gingembre frais émincé

· 4 cuillères à thé (20 ml) de Bouillon concentré Knorr® Taste of India

· 2 boîtes de conserve (398 ml chacune) de pois chiches rincés et égouttés

· 1 boîte de conserve (398 ml) de sauce tomate à faible teneur en sodium

· 3/4 tasse (175 ml) d’eau

· 1/3 tasse (75 ml) de coriandre fraîche hachée

Les étapes de préparation:

1. Chauffer l’huile dans un grand poêlon antiadhésif à feu moyen vif et cuire l’oignon et le jalapeño en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que l’oignon soit doré, environ 5 minutes. Ajouter l’ail et le gingembre et cuire en remuant, jusqu’à ce que le tout soit parfumé, environ 30 secondes.

2. Incorporer le Bouillon concentré Knorr® Taste of India, puis les pois chiches. Cuire en remuant fréquemment pendant 3 minutes. Ajouter la sauce tomate et l’eau et porter à ébullition. Baisser le feu et laisser mijoter en remuant de temps à autre pour faire fusionner les saveurs, environ 10 minutes). Ajouter la coriandre, puis garnir d’oignons hachés et de tomates tranchées et servir, si désiré, avec du riz basmati ou du pain naan.

Avec les nouveaux bouillons concentrés de la collection Saveurs du monde de Knorr®, disponibles chez IGA, le monde est à votre portée! Faits à partir d’épices authentiques, ils sont dépourvus d’agents de conservation, de saveurs artificielles et de colorants. Pourquoi ne pas visiter l’Inde le temps d’un repas?