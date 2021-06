Des recettes succulentes à la marocaine pour ajouter une touche méditerranéenne à vos prochains repas

Pour concocter de véritables chefs-d’œuvre culinaires, il n’est plus nécessaire de maîtriser à la perfection l’art de la cuisine. En effet, il est désormais possible de réaliser le plus simplement du monde une panoplie de plats aux saveurs riches et prononcées issues des destinations les plus exotiques.

Grâce au goût complexe du Bouillon concentré Knorr® Goût du Maroc et de ses épices authentiques tel que la cannelle, la muscade, le curcuma, la tomate, l'oignon et l'ail, vous vous sentirez transporté le temps d’un repas au Maroc. Ce sera l’occasion de savourer toutes les subtilités de la cuisine de ce pays aux influences variées!

Voici deux recettes dignes de la Méditerranée qui vous feront certainement saliver.

Recette #1: Tajine de bœuf marocain

Savoureux plat originaire du Maroc, ce tajine de bœuf marie à la perfection les épices à la tendreté de la viande. Pour réaliser ce repas, vous aurez besoin de 15 minutes de préparation et 2 h 15 de cuisson. L'avantage est qu'une fois le temps de cuisson réglé, vous pourrez vaquer à d'autres occupations pendant les heures à venir. À vos fourneaux!

Ce dont vous aurez besoin (4 portions):

· 1 livre (450 g) de bœuf en cubes à ragoût

· 4 cuillères à thé (20 ml) de Bouillon concentré Knorr® Goût du Maroc, divisé

· 2 cuillères à thé (10 ml) d’huile d'olive

· 1 gros oignon, haché

· 3 grosses gousses d'ail, hachées

· 1 cuillère à soupe (15 ml) de gingembre frais, émincé

· 2 cuillères à soupe (30 ml) de pâte de tomate

· 4 tasses (1 L) d’eau

· 8 petits abricots secs

Les étapes de préparation:

1. Mélanger le bœuf et 1 cuillère à thé (5 ml) de Bouillon concentré Knorr® Goût du Maroc. Chauffer l’huile dans un faitout de 4 L à feu moyen vif et cuire le bœuf en le retournant de temps à autre, jusqu’à ce qu’il soit bruni, pendant environ 6 minutes. Retirer et réserver.

2. Ajouter les oignons, l’ail ainsi que le gingembre dans le même faitout et cuire en grattant les petits morceaux de viande au fond du récipient et en remuant fréquemment, jusqu’à ce que les oignons commencent à ramollir, pendant environ 3 minutes.

3. Ajouter le reste du Bouillon concentré Knorr® et la pâte de tomate, puis cuire en remuant pendant 1 minute. Incorporer l’eau et le bœuf et porter à ébullition. Couvrir, baisser le feu et laisser mijoter, en remuant de temps à autre, pendant 1h30. Ajouter les abricots et cuire pendant 30 minutes, ou jusqu’à ce que le bœuf soit tendre. Servir sur du couscous garni de feuilles de coriandre et/ou de menthe ciselées, si le cœur vous en dit!

Recette #2: Soupe harira marocaine

Réconfortante à souhait et prête en à peine une heure – 15 minutes de préparation et 45 minutes de cuisson –, cette soupe classique aux délectables arômes marocains, est composée de pois chiches, de lentilles, de tomates et de nouilles, et elle comblera tous les appétits. Petit truc: laissez-la reposer jusqu’au lendemain pour en déguster les saveurs fusionnées!

Les ingrédients requis (6 portions):

· 2 cuillères à soupe (30 ml) d’huile d'olive

· 1 gros oignon, haché

· 1 branche de céleri, hachée

· 2 cuillères à soupe (30 ml) de Bouillon concentré Knorr® Goût du Maroc

· 2 grosses gousses d'ail hachées, finement

· 5 tasses (1,2 L) d’eau

· 1 boîte de conserve (540 ml) de pois chiches, rincés et égouttés

· 1 boîte de conserve (398 ml) de tomates en dés

· 1 tasse (250 ml) de lentilles brunes sèches

· 1/2 tasse (125 ml) de coriandre fraîche, hachée et divisée

· 3/4 tasse (30 g) de pâtes cheveux d'ange, brisées en morceaux

Les étapes de préparation:

1. Chauffer l’huile d’olive dans une casserole à fond épais de 3 à 4 L à feu moyen vif, puis cuire l’oignon et le céleri en remuant de temps à autre, jusqu’à ce qu’ils aient ramolli, pendant environ 5 minutes. Ajouter le Bouillon concentré Knorr® Goût du Maroc ainsi que l’ail et cuire en remuant pendant 1 minute.

2. Incorporer l’eau, les pois chiches, les tomates, les lentilles et 1/4 tasse (60 ml) de coriandre et porter à ébullition. Baisser le feu et laisser mijoter partiellement couvert en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que les lentilles soient presque tendres, pendant environ 25 minutes. Ajouter les pâtes et cuire en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que les pâtes et les lentilles soient tendres, pendant environ 5 minutes. Ajouter la coriandre restante et servir avec des quartiers de citron, au goût.

Disponibles chez IGA, allez à la découverte des nouveaux bouillons concentrés de la collection Saveurs du monde de Knorr®, élaborés à partir d’épices authentiques et dépourvus d’agents de conservation, de saveurs artificielles et de colorants. Et puis, êtes-vous prêt pour une petite virée en méditerranée?