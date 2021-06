Des toilettes et vestiaires non genrés à Gatineau

La Ville de Gatineau se lance à son tour dans l’aménagement de toilettes et de vestiaires non genrés avec un projet pilote qui visera deux chalets de services de ses piscines extérieures publiques.

Les installations visées seront d’abord celles des piscines des Trembles et Bisson, toutes deux situées dans le secteur Hull. Un bilan de la première année sera ensuite tracé avant d’adopter des orientations pour l’ensemble de la ville.

Si les résultats sont concluants, la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire recommande l’aménagement progressif de toilettes et de vestiaires universels dans d’autres édifices municipaux, en débutant par ceux en construction ou en rénovation.

«Je suis heureux que Gatineau fasse preuve d’inclusivité et de modernité. J’espère que cela encouragera toutes les personnes à prendre part aux activités», a mentionné le président de cette commission, Martin Lajeunesse.

Selon la présentation faite au Comité plénier, les toilettes et les vestiaires non genrés offrent plusieurs avantages, dont l’accompagnement de personnes ayant des besoins particuliers, tout en pouvant réduire les coûts d’aménagement et de fonctionnement.

Le projet sera déposé lors d’une prochaine séance du conseil municipal pour adoption.