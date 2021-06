GAUTHIER, Simon



À Châteauguay, le 26 mai 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé Simon Gauthier, né à Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Simon) et Alain (Julie), ses petits-enfants Jacob et Anika, ses frères Lucien, Marcel, Léon et Lionel, sa soeur Simone, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis.Il repose maintenant auprès de ses frères et soeurs Marie-Anna, Alfred, Alphonse, Lucie, Aline et Edouard, ainsi que de ses parents Wilfrid et Marie-Anna Gauthier.En raison des limitations actuelles, une visite privée aura lieu, sur invitation.450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraire :La famille désire remercier l'équipe de l'unité de transition du centre hospitalier Anna-Laberge pour leur grande compassion ainsi que le personnel du CLSC Châteauguay et de la Résidence Mary Elizabeth pour leur dévouement et leurs bons soins.Un merci particulier à Jeannine Bernier pour la précieuse assistance qu'elle lui a apportée au cours des derniers mois.En guise de sympathie, il est suggéré de faire un don à Parkinson Québec.