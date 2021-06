DESGROSEILLIERS-THIBAULT

Lucille



À St-Urbain-Premier, le 27 mai 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Lucille Desgroseilliers, épouse de feu M. Léo Thibault.Elle laisse dans le deuil son fils Alain (Louise Laforme), ses petits-enfants Marc-Antoine (Alexandra Chicoine) et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Léo et Jules, sa soeur Louise (feu Jean-Marie Laberge), ses belles-soeurs Henriette Tessier (feu Roger Desgroseilliers), Armande Parent (feu Léo Desgroseilliers), Gisèle Bouchard (feu Roch Desgroseilliers), Réjeanne Billette (feu André Desgroseilliers) et Marielle Hébert (feu Aldéo Thibault), plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées le samedi 5 juin dans l'intimité de la famille.450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation CHU Sainte-Justine pour permettre à tous les enfants d'avoir une aussi belle et longue vie que Lucille./fr/don/faire-un-don)