Retour à la normale pour les élèves du primaire et du secondaire cet automne

Bonne nouvelle pour tous les élèves et le personnel du primaire et du secondaire, le retour en classe cet automne se fera sous le signe de la normalité.

Les mesures sanitaires sont allégées a annoncé le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, ce matin.

Adieu donc masques et bulles-classes pour les élèves et le personnel du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation aux adultes.

«La couverture vaccinale des jeunes est importante si l’on veut revenir à une normalité d’ici les prochains mois», rappelle toutefois Horacio Arruda.

En bref:

Amélioration, réparation, achat d’équipement technologique pour mesurer et s’assurer de la qualité de l’air dans toutes les écoles du Québec, promet le ministre Roberge.

Les sorties scolaires, les activités parascolaires et le sport-études seront permis cet automne.

Il est possible qu’il y ait certaines éclosions cet automne, on demandera alors aux élèves de porter le masque, précise le Dr Arruda.

VACCINATION AU PRIMAIRE

Le vaccin pour les 11 ans et moins n’est pas homologué au Canada, formule le Dr Arruda.