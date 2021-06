Éthique: Fitzgibbon doit se conformer ou démissionner, dit l’opposition

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, doit choisir entre se conformer au code d’éthique de l’Assemblée nationale ou démissionner de son poste de ministre, estime l’opposition après la parution d’un nouveau rapport recommandant sa suspension.

«Le premier ministre n’a pas d’autre choix que de montrer la porte à son ministre», a tranché la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

Dans un nouveau rapport présenté mercredi, la Commissaire à l’éthique, Ariane Mignolet, recommande «la suspension du droit du député de siéger à l’Assemblée nationale, accompagnée d’une suspension de toute indemnité et de toute allocation», jusqu’à ce que Pierre Fitzgibbon dispose de ses intérêts dans les entreprises ImmerVision et White Star Capital.

Selon le député solidaire Vincent Marissal, Pierre Fitzgibbon ne peut continuer de «défier ouvertement» la Commissaire à l’éthique.

«Message au gouvernement: il n’y a plus de défense possible, a-t-il réagi. Il n’y a plus de choix possible ici: [Pierre Fitzgibbon] se conforme ou il démissionne.»

Pour le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, il s’agit d’un «véritable test d’éthique pour la Coalition avenir Québec et le premier ministre» François Legault.

«Les ministres sont redevables envers la commissaire», a-t-il ensuite martelé en rappelant que ce n’est pas la première fois que M. Fitzgibbon est visé par cette dernière.

En effet, il s’agit du second rapport de Me Mignolet au sujet des avoirs de Pierre Fitzgibbon. Dans le premier, elle avait aussi recommandé une sanction, refusée par le gouvernement. Le premier ministre Legault s’était plutôt porté à la défense de M. Fitzgibbon, en proposant d’adapter le code d’éthique à la réalité des gens d’affaires.