SÉGALLA, Marcel



De L'Assomption, le 26 mai 2021, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Marcel Ségalla, conjoint de Mme Fernande Gilbert.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Michelle (Jean-Guy), Claude (Louise) et Jacques (Johanne), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.Une célébration privée se tiendra le mercredi 2 juin 2021, suivie de la liturgie à 15h30.www.complexefunerairejeancomtois.ca