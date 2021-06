Infractions à caractère sexuel contre une personne mineure: l'ex-skieur acrobatique Dominique Laroche arrêté

Dominique Laroche, ancien skieur acrobatique et résident du Lac-Beauport, a été arrêté mercredi matin, relativement à des infractions de nature sexuelle commise sur une personne d’âge mineur.

L’ancien skieur acrobatique de la région, dont la famille est devenue très célèbre dans cette discipline, dans les années 80 et 90, est aujourd’hui courtier immobilier.

Une perquisition a eu lieu mercredi matin, à la résidence de l’ex-sportif de 60 ans, située au 1079 Boulevard du Lac.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Selon la Sûreté du Québec (SQ), il fait face à plusieurs chefs d’accusation dont agression sexuelle, contact sexuel et incitation à des contacts sexuels sur une personne d’âge mineur, en plus de contact sexuel et incitation à des contacts sexuels en situation d’autorité.

Les évènements qui lui sont reprochés seraient survenus entre 2007 et 2020 et implique une victime. «Les évènements auraient débuté alors qu’elle était mineure, et ça s’est poursuivi jusqu’à son âge adulte», explique le sergent Louis-Philippe Bibeau.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Le voisinage consterné

Deux voisins qui avaient remarqué la forte présence policière, mais qui n’étaient pas encore au courant de l’arrestation, on fait part de leur surprise.

«Je ne me serais jamais attendu à ça. Je ne le connaissais pas personnellement, mais c’était un bon voisin. Il avait été notre courtier. C’est triste pour la famille Laroche qui est bien connue ici», a estimé une voisine qui n’a pas voulu être identifiée.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Je suis pas mal surpris, a pour sa part déclaré Luc Béland. Je le connaissais un peu, mais on ne se voyait pas souvent. J’avais une bonne relation avec lui en tant que voisin. Mais on ne connait pas toujours la vie des gens.»

Le Journal a tenté, sans succès, d’obtenir les commentaires du frère et de la sœur de l’accusé, Philippe et Lucie LaRoche, ainsi que du maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu. Rejoint au téléphone un autre frère de l’accusé, Yves, a poliment refusé de commenter.

Dominique Laroche a été arrêté et doit rencontrer les policiers mercredi avant-midi. Il sera ensuite libéré sous conditions, avant de faire face à la justice le 16 septembre prochain.

– Avec la collaboration de Martin Lavoie

