Israël: les opposants de Netanyahu réussissent in extremis à parvenir à un accord

JÉRUSALEM | Les adversaires du premier ministre sortant israélien Benjamin Netanyahu sont parvenus mercredi à arracher in extremis un accord sur un gouvernement de coalition inédit dans sa composition et censé mettre un terme à 12 ans d’ère Netanyahu.

Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a appelé tard en soirée le président Reuven Rivlin pour lui annoncer qu’il avait réuni les appuis nécessaires à la formation d’une «coalition du changement», ont indiqué ses services dans un communiqué.

M. Lapid, qui avait jusqu’à 23H59 pour informer le président qu’il avait réuni ces voix, a fait cette annonce après avoir rallié des partis de droite et la formation arabe israélienne Raam pour soutenir son futur gouvernement.

Statu quo dans le conflit avec les Palestiniens, relance économique, place de la religion: tout divise sur le papier la coalition hétéroclite en dehors de sa volonté de faire tomber M. Netanyahu, arrivé au pouvoir il y a 25 ans, de 1996 à 1999, puis reconduit à son poste en 2009, et inculpé pour corruption.

Le chef de l’opposition et ses partenaires ont désormais sept jours pour répartir les portefeuilles et obtenir un vote de confiance du Parlement.

Mais malgré cette avancée, et le premier accord de coalition formé sans M. Netanyahu depuis deux ans, tout est encore possible.

À la manœuvre

Benjamin Netanyahu, son parti de droite Likoud et ses avocats sont à la manœuvre pour tenter d’empêcher qu’un tel accord ait l’approbation du Parlement.

Selon la presse israélienne, le président du Parlement, Yariv Levin (Likoud), pourrait être tenté de faire traîner de quelques jours supplémentaire l’organisation du vote de confiance au Parlement, espérant dans cet intervalle des défections dans le camp anti-Netanyahu.

Devant l’hôtel où se tiennent les tractations, des centaines de manifestants pro ou anti «coalition du changement» se sont rassemblés drapeaux d’Israël à la main, sous haute surveillante policière, a constaté un journaliste de l’AFP.

Hasard du calendrier, si les Israéliens n’avaient toujours pas de gouvernement mercredi, ils avaient en revanche un nouveau président élu, le onzième d’Israël.

Le travailliste Isaac Herzog, 60 ans, a été élu à une très large majorité par le Parlement réuni en plénière, à cette fonction essentiellement honorifique et dépourvue de pouvoir exécutif.

À cette session du Parlement, les principaux protagonistes du feuilleton politique israélien, certains avaient continué, l’air épuisés, confiants ou inquiets depuis les bancs et sous l’œil des caméras, les négociations.

Ces pourparlers autour de M. Lapid traînent depuis la décision lundi de Naftali Bennett de rallier le camp anti-Netanyahu.

M. Bennett est pressenti comme futur Premier ministre dans le cadre d’une rotation au pouvoir prévue dans le projet de coalition, censée mettre fin à la plus longue crise politique de l’histoire du pays.

«Trahison»

Yaïr Lapid a été chargé mi-mai de former un gouvernement après l’échec de son rival, M. Netanyahu à le faire, dans la foulée des élections de mars, les quatrièmes en deux ans.

Et il avait prévenu que la tentative, marquée par une guerre de 11 jours entre l’armée israélienne et le Hamas palestinien, restait périlleuse.

Jugé pour «corruption» dans trois affaires, M. Netanyahu est le premier chef de gouvernement israélien à faire face à des poursuites pénales en cours de mandat. Il devrait redevenir simple député et ne pourra plus user de son influence pour tenter de faire passer une loi pour le protéger de ses ennuis judiciaires.

Dans ce climat de fortes tensions où un possible accord de gouvernement est dénoncé comme une «trahison» par les pro-Netanyahu, la sécurité de M. Bennett et Lapid a été renforcée.

Israël: plus de deux ans de crise politique

Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a annoncé mercredi être parvenu à un accord pour former un gouvernement d’union censé mettre un terme au pouvoir de Benjamin Netanyahu et sortir Israël de l’une de ses plus graves crises politiques.

Cette crise, également la plus longue de l’histoire du pays, a poussé à la tenue de quatre scrutins législatifs en deux ans en raison de l’incapacité des partis à former, ou à maintenir, des coalitions gouvernementales.

Avril 2019

Le 9 avril 2019, les Israéliens votent lors d’élections législatives anticipées au terme desquelles Benjamin Netanyahu, au pouvoir depuis 2009 et sous la menace d’une inculpation pour corruption, espère rester premier ministre.

Face à lui, Benny Gantz, ancien chef d’état-major, mène la nouvelle alliance centriste Kahol-Lavan (Bleu-Blanc).

Le Likoud (droite) de M. Netanyahu et Bleu-Blanc obtiennent chacun 35 sièges.

Le 17, le président Reuven Rivlin charge M. Netanyahu de former un gouvernement après des recommandations en ce sens des partis de droite et ultra-orthodoxes.

Mais fin mai, devant l’incapacité de M. Netanyahu à former une coalition, le Parlement vote sa propre dissolution.

Le premier ministre a préféré provoquer un nouveau scrutin plutôt que voir le président confier à un autre le soin de former un gouvernement.

Coude-à-coude

Le 17 septembre, le Likoud et Bleu-Blanc sont de nouveau au coude-à-coude à l’issue des législatives.

Le 25, M. Netanyahu est désigné pour former le gouvernement. M. Gantz refuse de «siéger dans un gouvernement dont le chef est sous le coup d’un grave acte d’accusation», en référence aux ennuis judiciaires de son rival.

Le 21 octobre, M. Netanyahu renonce et le président charge M. Gantz, soutenu par la «Liste unie» des partis arabes, troisième force politique, de former un gouvernement.

Mais le 21 novembre, le président demande au Parlement de trouver un premier ministre, ni M. Netanyahu ni M. Gantz n’ayant réussi à former une coalition.

Le même jour, le procureur général Avichaï Mandelblit inculpe M. Netanyahu de corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires distinctes.

Le 11 décembre, les députés votent la dissolution du Parlement et convoquent un troisième scrutin en moins d’un an.

Nouvel échec

Le 2 mars 2020, le Likoud obtient 36 sièges et Bleu-Blanc 33 aux élections.

Le 16, le président charge toutefois M. Gantz de former un gouvernement car il avait rallié davantage d’appuis des autres partis.

Mais n’ayant pas réussi à former un gouvernement, il annonce à la surprise générale un «gouvernement d’union et d’urgence» avec Benjamin Netanyahu pour faire face à la pandémie de coronavirus.

Leur pacte, d’une durée de trois ans, prévoit une rotation, M. Netanyahu devant laisser la place de premier ministre à M. Gantz après 18 mois.

Le 6 mai, la Cour suprême, saisie par des organisations mettant en doute la légalité de l’accord, le valide.

Le lendemain, Reuven Rivlin charge M. Netanyahu de former le gouvernement d’union, auquel le Parlement accorde la confiance le 17 mai.

Mais le 23 décembre, après l’échec des parlementaires à adopter un budget, le Parlement se dissout à nouveau.

Et de 4!

Le 23 mars 2021, les Israéliens se rendent aux urnes pour la 4e fois en deux ans. Le Likoud arrive en tête (30 sièges), suivi par la formation Yesh Atid de son rival, le centriste et chef de l’opposition Yaïr Lapid (17 sièges).

Le 6 avril, Benjamin Netanyahu est chargé de former le gouvernement.

Le 18, Yaïr Lapid propose un gouvernement d’union comprenant des partis de la droite, du centre et de gauche. M. Netanyahu appelle Gideon Saar, un dissident du Likoud, à le rejoindre dans un «gouvernement de droite».

Le 20, il plaide pour un référendum pour choisir un premier ministre.

À la date-butoir du 5 mai, Benjamin Netanyahu échoue à former un gouvernement. Le même jour, M. Rivlin charge Yaïr Lapid d’essayer à son tour.

Le 30 mai, le chef de la formation de droite radicale israélienne Yamina, Naftali Bennett, annonce son intention de joindre le camp de Yaïr Lapid.

Benjamin Netanyahu avertit que le projet d’un gouvernement d’union sous la direction de Yaïr Lapid serait un «danger pour la sécurité d’Israël».