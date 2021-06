La survie des chauves-souris en péril au Québec

La survie des chauves-souris est en danger, un peu partout au Québec, en raison du syndrome du museau blanc.

Le fléau animalier est arrivé en Gaspésie en 2015 et ses effets néfastes se font sentir puisque plusieurs colonies de chauves-souris sont décimées de 90 % à 100 %.

À la base, il s’agit de traces d’un champignon européen rapportées ici sur les bottes et les vêtements de voyageurs explorant des grottes.

Il s’agit d’un problème préoccupant puisque les chauves-souris représentent un bénéfice immense pour la race humaine. Elles se nourrissent d’insectes nuisibles et, du même coup, contribuent à la réduction des pesticides.

Pour remédier à la situation, la Direction de la gestion de la faune de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine demande l’aide de la population pour dénicher les maternités.

En effet, les gens se trouvant devant une chauve-souris peuvent contacter le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Pour déceler la présence de ce mammifère dans son domicile, on peut prêter l’oreille et possiblement entendre des grattements et des couinements la nuit. De plus, la présence de matières fécales, en début de soirée, peut être un indicateur.