Laval: baisse du nombre de plaintes traitées par l’ombudsman

Quelque 467 plaintes ont été traitées en 2020 par l’ombudsman de la Ville de Laval, contre 793 en 2019.

«Au total, 467 dossiers ont été déposés en 2020 portant ainsi à 3361 le nombre de dossiers traités depuis la mise sur pied du Bureau en 2013», a indiqué par communiqué l’ombudsman de Laval, Nathalie Blais, lors du dévoilement de son rapport annuel, mercredi matin.

«Malgré la pandémie et l'absence d'un ombudsman du mois d'août au mois de décembre 2020, le Bureau de l'ombudsman a continué de répondre aux demandes des citoyennes et citoyens de Laval l'année dernière», a souligné Mme Blais, qui est entrée en fonction au mois de mars dernier après le départ, en juillet 2020, de Nadine Mailloux après sept ans de service.

Parmi les plaintes traitées en 2020, 41 % concernaient les services des travaux publics, de l'ingénierie et de l'urbanisme.

Dans l’ensemble, le Bureau de l'ombudsman a été en mesure de résoudre 71 % des plaintes en renseignant les citoyens sur leurs droits, ou en les mettant en communication avec l'administration municipale ou l'organisme approprié.

Dans 27 % des dossiers, il est intervenu directement auprès de l'administration municipale à l'intérieur de 15 jours ouvrables.

Sur les 467 dossiers, 340 ont été traités dans les cinq jours, tandis que 10 ont été traités au-delà de 90 jours.

«Dès mon arrivée, j'ai constaté qu'un nombre important de dossiers n'avaient pu être traités, certains en raison de l'absence d'un ombudsman, mais d'autres à cause du délai et du contenu des réponses attendues de la part de certains services. La réduction de ces délais est le défi principal du Bureau de l'ombudsman pour 2021 d'où l'importance de mettre l'accent sur la communication», a ajouté Mme Blais

Pour y parvenir, «tous les intervenants impliqués dans la recherche de solutions pour les citoyennes et citoyens seront sollicités afin de répondre de façon diligente et dans un délai raisonnable aux questions et demandes», a-t-elle précisé.