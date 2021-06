Métro de Sydney: un contrat de six ans en Australie pour SNC-Lavalin

Des ingénieurs québécois vont contribuer à la construction du plus important projet de transport en commun de l’Australie.

En vertu d’un contrat de six ans, la firme montréalaise SNC-Lavalin a en effet été nommée partenaire d’intégration et de prestation du projet de métro de Sydney–aéroport Western Sydney, évalué à 11 milliards $ australiens, soit environ 10,3 milliards $ CAD.

SNC-Lavalin et ses deux partenaires locaux, HKA et Infrastructure Nation, vont travailler avec les équipes du métro de Sydney pour l’aménagement d’un tronçon de 23 km de voies ferrées sans conducteur. Celui-ci disposera de six nouvelles stations et permettre de rejoindre des zones industrielles et des pôles d’emplois, mais aussi le nouvel aéroport international Western Sydney.

«SNC-Lavalin s'est pleinement engagée à appuyer les gouvernements, comme celui de l'Australie, alors qu'ils vont de l'avant avec des investissements en infrastructure qui favorisent le développement de collectivités durables et la croissance économique à long terme, a dit Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nous félicitons le métro de Sydney d'être un catalyseur pour l'industrie en révolutionnant le transport ferroviaire en Australie.»

Au terme de ces travaux, le métro de Sydney comptera 46 stations et près de 115 km de voies ferrées.

«Le marché australien est une importante zone de croissance pour SNC-Lavalin, et nous sommes ravis d'avoir l'occasion de nous associer au métro de Sydney et de collaborer avec des partenaires locaux dans le cadre de ce projet crucial, a indiqué Steve Morriss, président de SNC-Lavalin pour le Moyen-Orient et l'Asie. Alors que nous commençons la mobilisation rapide de ce projet, nous tirerons parti de notre expertise mondiale et de nos services de gestion de projet de pointe qui contribuent à accroître la prévisibilité de la réalisation des infrastructures, ainsi que la valeur de toute la durée de vie.»