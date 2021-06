Pas d’alcool dans les parcs: «C’est très déconnecté de la réalité», dénonce Valérie Plante

S’il était maire, Denis Coderre ne tolérerait aucun débordement et interdirait l’alcool dans les parcs après 20h. «Le maire Coderre ferait en sorte qu’après 8h, il n’y en aurait pas de boisson!», a-t-il déclaré en point de presse jeudi matin.

• À lire aussi: Sécurité: Coderre veut interdire l’alcool dans les parcs en soirée

• À lire aussi: Limiter l’alcool dans les parcs de Montréal: «ce n’est pas dans les plans», selon Valérie Plante

• À lire aussi: Déconfinement à Québec: l'alcool maintenant interdit après 20h dans les parcs

La déclaration autoritaire qui se colle sur celle du maire Labeaume à Québec a fait bondir la mairesse actuelle, Valérie Plante, qui juge que Coderre a été condescendant envers les citoyens.

«Ce que l’ancien maire est en train de dire aux Montréalais, c’est qu’on va remettre un couvre-feu. [...] Une telle proposition vient surtout pénaliser les familles et les jeunes. On sait que 60% des Montréalais n’ont pas de cour et on leur dit, ‘’non, les parcs ne sont plus pour vous, à la place allez vous entasser dans une maison dans un sous-sol.’’», dénonce Mme Plante.

Écoutez la chronique de Léa Stréliski à QUB radio

«C’est très déconnecté de la réalité des Montréalais, Montréalaises», clame-t-elle en jugeant l’approche de Coderre comme étant paternaliste.

La mairesse a part ailleurs souligné que les règlements dans les parcs sont du ressort des arrondissements.

Concernant les débordements dans les rues et les parcs, tout est mis en place afin de rassurer les citoyens et assurer la sécurité.