Pensionnats autochtones: le pont Samuel-De Champlain s'illuminera à la mémoire des enfants

Le pont Samuel-De Champlain s'illuminera à la mémoire des 215 enfants autochtones dont les restes ont été découverts près de l'ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, ce soir.

À partir du coucher du soleil et jusqu'à 22 heures, le pont sera illuminé d’orange et de violet. Après 22 heures, l'éclairage architectural retournera aux couleurs bleu et vert en usage pendant la période de migration des oiseaux, qui a cours jusqu'au 15 juin.

«Ce soir, l'illumination du pont Samuel-De Champlain honorera les enfants qui ne sont jamais revenus des pensionnats autochtones ainsi que leurs familles et les survivants. Nous devons reconnaître les conséquences dévastatrices des erreurs passées, y compris des pensionnats autochtones, tout en découvrant et en honorant la richesse des cultures et des expériences vécues des Premières Nations, des Inuits et des Métis», a déclaré la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna.

Une ligne d'écoute téléphonique est mise à la disposition de toutes les personnes affectées par le système des pensionnats autochtones. Des conseillers qualifiés en intervention d'urgence sont disponibles 24 heures sur 24 au numéro 1-866-925-4419.