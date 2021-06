Pour Club illico: Xavier Dolan tourne «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé»

Depuis la semaine dernière, à Montréal, Xavier Dolan consacre son temps et ses énergies à tourner sa toute première fiction, «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», destinée au Club illico en 2022.

Les premières images de la série devaient être immortalisées en mars, mais le principal intéressé avait choisi d’attendre un peu en raison de la pandémie.

Pour son thriller psychologique qu’il a écrit, qu’il réalisera et qu’il a découpé en cinq épisodes, Xavier Dolan s’est gardé le rôle d’Elliot.

Dans cette saga familiale marquée par l’horreur, l’humour, le drame et le suspense, il sera entouré des acteurs qui ont porté, sur scène en 2019, l’encensée pièce de théâtre du même titre de Michel Marc Bouchard. À ses côtés, on retrouvera donc Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau et Patrick Hivon.

La distribution comprendra également Julianne Côté, Pier-Gabriel Lajoie, Jasmine Lemée, Elijah Patrice, Djebril Zonga, Sylvie Drapeau et Sandrine Bisson.

Se déroulant au début des années 1990, l’histoire s’articulera autour de Mireille, de son frère Julien et de leur meilleur ami Laurier qui forment un trio inséparable. Or, une nuit d’octobre, un terrible incident viendra changer à jamais leur univers.

Produite par Nanoby en collaboration avec Québecor Contenu et Canal+, «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» sera offerte en exclusivité canadienne sur Club illico avant d’être proposée à Canal+.