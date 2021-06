Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 3 juin:

«Kate et Léopold»

Le temps de cette comédie fantaisiste et romantique, un duc anglais vivant à la fin des années 1800, joué par Hugh Jackman, débarque dans le New York du début des années 2000. Il tombe alors sous le charme d’un femme professionnelle et indépendante à qui Meg Ryan prête ses traits.

Jeudi, 13 h, Canal Vie.

«Jusqu’au bout du monde»

Ce documentaire raconte l’expérience d’une vie vécue par quatre personnages grâce à un explorateur et une personne engagée. Leur grande expédition recèle d’émotions fortes, certaines très positives, mais d’autres ô combien difficiles à gérer. Mais, chaque fois, ils savent que le moment est unique.

Jeudi, 17 h, Planète+.

«Sublimes piscines»

Encore un épisode pour rêver et être ébahi par des propriétaires, des designers et des ingénieurs qui n’ont pas peur de voir leurs idées de grandeur prendre forme. Aux États-Unis, ils sont plusieurs à porter des projets de piscines qui laissent pantois. Finale de la première saison.

Jeudi, 19 h, CASA.

«Six degrés»

Cette série écrite par Simon Boulerice s’intéresse à Léon (Noah Parker), un adolescent presque aveugle. Le premier épisode parachute le garçon à l’école - un milieu étranger - à la suite du décès de sa mère. Un nouvel univers et une nouvelle famille, celle de son père, l’attendent.

Jeudi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Gala des artisans - Québec Cinéma 2021»

Didier Lucien anime la soirée de fête de ceux et celles qui font briller notre cinéma. Au cours de l’événement, plusieurs prix Iris seront remis aux plus méritants. La cérémonie précède le Gala Québec Cinéma que doit animer la comédienne Geneviève Schmidt, ce dimanche.

Jeudi, 20 h, ICI ARTV.

«True Blood»

Les vampires ont la cote dans cette série de HBO maintes fois primée. Alors que le sang est une denrée fort prisée, Sookie Stackhouse (Anna Paquin), une serveuse pouvant lire dans les pensées, est attirée par le vampire Bill Compton (Stephen Moyer) à qui elle vient en aide.

Jeudi, 23 h, VRAK.

«Indiana Jones et la dernière croisade»

Sorti il y a plus de 30 ans déjà, le long métrage d’aventure réalisé par Steven Spielberg profite de la présence d’un Harrison Ford fringant. Cette fois, le célèbre archéologue a une mission très personnelle, mais aussi périlleuse: libérer son père fait prisonnier en Europe.

Jeudi, 23 h 35, TVA.