Sirop d’érable: une récolte moyenne cette année

Le temps chaud du mois d’avril semble avoir écourté la saison acéricole, impactant la production qui aura été «moyenne» en 2021 avec seulement près de 133 millions de livres de sirop d’érable récoltées.

Une récolte qui est loin du record enregistré en 2020 avec une production exceptionnelle.

Pour pallier les aléas de la nature, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont renforcé les stocks de production pour répondre aux besoins de l’industrie.

«Nous allons analyser les ventes de sirop d'érable, puis nous ferons des projections pour les besoins futurs. Cela nous permettra d'évaluer si du nouveau contingent sera émis», a indiqué Serge Beaulieu, président des PPAQ, mercredi.

Quant à la diminution de la récolte par rapport à l'année précédente, M. Beaulieu se veut rassurant: «Je suis acériculteur depuis plus de 40 ans. J'ai connu de faibles récoltes, des moyennes et des exceptionnelles, comme celle obtenue en 2020. Ce sont les réalités du métier. C'est certain que côté revenus, cela a un impact pour les producteurs».

Pour ce qui est de la consommation, le président du Conseil de l’industrie de l’érable (CIE) s’attend à un rebond des ventes de sirop d’érable chez les consommateurs dont l’engouement n’a pas été freiné par la pandémie de COVID-19.

«Les acheteurs de sirop d'érable en vrac ont acheté pour 147 millions de livres de sirop d'érable aux PPAQ l'an passé, une hausse de plus de 14 % par rapport à l'année précédente», selon Sylvain Lalli, président du CIE.

Les exportations québécoises ont connu également des niveaux élevés dans la filière qui a reçu un coup de pouce du gouvernement fédéral, en investissant 1,76 million $ sur deux ans.