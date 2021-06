Tout un revirement pour Rich Hill!

À 41 ans, deux mois et 21 jours, Rich Hill est devenu le plus vieux partant à être nommé parmi les lanceurs du mois dans le baseball majeur depuis Roger Clemens en avril 2004.

Au cours du mois de mai, l’artilleur des Rays de Tampa Bay a été tout simplement sensationnel, présentant une moyenne de points mérités de 0,78 en six départs et totalisant 34 manches et deux tiers au monticule. Hill a ainsi obtenu l’honneur individuel dans l’Américaine.

Il s’agit d’ailleurs d’un étonnant revirement de situation pour Hill qui, en avril, avait plutôt maintenu une moyenne de 7,25 en cinq présences.

«Un autre jour, un autre excellent départ pour Rich Hill, résumait le voltigeur des Rays Kevin Kiermaier, cité sur le site web du baseball majeur à la suite de la plus récente sortie du vétéran lanceur. C’est simplement incroyable ce qu’il peut faire... Je ne sais pas comment il a fait, mais je sais qu’il s’est botté le derrière.»

Grâce à Hill, entre autres, les Rays ont d’ailleurs présenté une fiche de 22-6 durant le mois de mai pour s’emparer du premier rang de la section est de la Ligue américaine.

«Chaque joueur pousse l’autre et se pousse soi-même, a pour sa part noté Hill, à propos du climat qui règne chez les Rays. Aussi longtemps que nous continuerons à faire ça, on parlera d’une formule gagnante.»

Un record personnel

Dans l’art de puiser dans ses ressources, Hill a notamment réussi un record personnel de 13 retraits au bâton dans un même match, le 25 mai dernier, dans une défaite de 2 à 1 contre les Royals de Kansas City. Il avait alors passé huit manches sur la butte.

À propos du titre de lanceur du mois, Hill en est à sa troisième nomination en carrière, lui qui avait été honoré de la sorte en mai 2016, dans l’uniforme des Athletics d’Oakland, de même qu’en juillet 2017, à l’époque où il portait les couleurs des Dodgers de Los Angeles.

Dans la Nationale, Kevin Gausman, des Giants de San Francisco, est celui qui a été élu le lanceur par excellence du mois d’avril.

À propos de Clemens, il avait près de 41 ans et neuf mois lors de sa nomination de 2004. Depuis, le releveur Trevor Hoffman a aussi reçu un titre de lanceur du mois – à 41 ans et demi – en avril 2009.