Trois espèces dans une même excursion

Trois espèces différentes, truites mouchetées, truites grises et brochets dans un même séjour, c’est possible dans le secteur du lac Normand de la réserve faunique du Saint-Maurice.

« Nous sommes très fiers de pouvoir offrir une telle aventure de pêche dans un seul séjour, d’expliquer le directeur de la réserve, M. Francis Desjardins.

« Très souvent, lorsque les amateurs entendent le nom du lac Normand, ils pensent immédiatement aux activités familiales, la plage et tout ce qui peut se faire durant un séjour. On ne peut pas nier que c’est un site exceptionnel pour ce genre d’activités. Toutefois, peu d’amateurs de pêche savent qu’au printemps, il est possible d’y faire de très belles pêches. Les amateurs ont à leurs dispositions plusieurs possibilités. Pour les plus audacieux, il est même possible de se mesurer à trois espèces différentes, durant un seul séjour. »

Évidemment, lorsqu’il est question de la réserve Saint-Maurice, la truite mouchetée demeure la grande vedette. Lors de notre séjour, nous avons pu faire de belles captures, dont plusieurs de plus d’une demi-livre, dans les eaux du lac Fauvette. Pour la grise, la chance nous a souri lorsque nous avons fait une petite virée du côté du lac Baude. Malheureusement, étant donné que nous étions trop tôt en saison, nous n’avons pas pu déjouer le grand brochet. Ce n’est que partie remise, parce que réaliser un grand chelem au lac Normand, ça m’intéresse.

TOUT UN TERRITOIRE

La réserve faunique du Saint-Maurice est située à 190 kilomètres à l’ouest de Québec. Elle compte 245 lacs sur son territoire, huit rivières et plusieurs ruisseaux. Tout le territoire est facilement accessible en véhicule de ville. Il n’est pas nécessaire de posséder une camionnette ou un VUS pour découvrir les nombreux lacs de pêche.

Dans le secteur du lac Normand, on retrouve cinq chalets de quatre personnes chacun, pour une capacité maximale de 20 personnes. Tous construits en bois rond, ils offrent le confort complet pour vivre un très agréable séjour. Ils sont situés sur les bords du lac, vous donnant ainsi un accès direct à ce magnifique plan d’eau et à sa berge sablonneuse, qui confère au site une personnalité unique. Vous avez toujours accès à vos chaloupes qui sont devant le chalet et qui vous permettent d’avoir accès au lac Normand.

Ce dernier contient de la truite grise, de la truite mouchetée et une petite population de saumons Kokani, introduite lors d’Expo 67, une offre unique au Québec. Honnêtement, il n’est pas facile à déjouer, mais, si le défi vous intéresse, il est là.

Vraiment, j’ai été très surpris de la qualité de la pêche dans ce secteur au printemps. Je ne savais pas à quoi m’attendre parce que pour moi, le secteur du lac Normand était plus une destination familiale. Le directeur m’a prouvé que je devais modifier mon opinion pour réaliser que c’était une vraie destination de pêche du printemps, en mai et juin.

PLUSIEURS POSSIBLITÉS

En plus des séjours de pêche avec hébergement en chalet, ce que l’on pourrait appeler le programme régulier, il est possible de visiter cette réserve pour y pratiquer la pêche selon différents forfaits. La pêche peut se faire en forfait familial. Il est conçu pour une ou deux familles et offert à parti du début de juillet, à un prix très abordable.

De plus, chaque jeune de 9 à 12 ans recevra une trousse de départ, à savoir canne à pêche, permis de pêche en herbe et conseils d’un expert. Il existe aussi le Prêt-à-Pêcher. Il s’agit d’un forfait d’initiation à la pêche.

Vous pourrez bénéficier des conseils d’un expert en plus de profiter du prêt d’équipements de pêche à la truite mouchetée : cannes, coffre et leurres. Cette aventure est possible grâce à la collaboration de Canadian Tire.

Enfin, dans le secteur Wessonneau, il est possible d’avoir le moteur et l’essence fournis. Vous pouvez aussi profiter des Escapades de 24 h et de la pêche à la journée. Avec toutes les offres, vous n’avez plus de raison de ne pas vivre une aventure de pêche sur ce secteur exceptionnel de pêche à la truite mouchetée.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site www.sepaq.com ou encore téléphoner à la réserve, à l’accueil Matawin au (819)646-5687.

En bref

FÊTE DE LA PÊCHE

Les 4, 5 et 6 juin prochains, vous pourrez profiter de la fameuse Fête de la pêche qui se déroule annuellement lors de la première fin de semaine de juin.

Partout au Québec, il sera possible de pêcher sans permis. Sur les territoires organisés toutefois, il faudra débourser les droits d’accès.

Un peu partout, des organismes locaux ont organisé des activités pour vous permettre d’en profiter pleinement. Dans le respect de la réglementation sur la pêche sportive et des mesures sanitaires, vous pourrez donc tenter votre chance pour capturer les différentes espèces disponibles, à l’exception du saumon atlantique.

Cette fête, c’est l’occasion rêvée de vous initier à la pêche, ou encore, pour les plus expérimentés, d’initier un membre de votre famille. L’aire faunique du lac Saint-Pierre soulignera à sa façon cette fin de semaine en offrant un accès gratuit à la pêche.