25,8 M$ pour contrer la violence conjugale en milieux autochtones

Pour prévenir et contrer la violence conjugale dans les milieux autochtones, Québec versera 25,8 millions de dollars (M$) aux femmes autochtones, surreprésentées parmi les victimes, a annoncé le gouvernement, jeudi.

Cette annonce survient au deuxième anniversaire du dépôt du rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

«On veut pouvoir aider les hommes, les femmes et les enfants. On veut pouvoir aider tout le monde. Personne ne devrait vivre de violence au Québec», a déclaré la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Sur les 25,8 M$, un montant de 10 M$ est alloué pour de la prévention au Nunavik, ainsi que pour offrir des lieux sécuritaires d'hébergement.

Rappelons que la province a été touchée par 11 féminicides, depuis le début de l’année.

«On va ajouter des ressources et on va mieux les répartir sur le territoire. Et ça va permettre de diminuer l’incidence parce que dans certains cas on n’était pas en mesure de déplacer la victime, on n’était pas adapté. Ça causé des drames», a commenté Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones.

Ce sont 9,8 M$ qui iront aux corps de police autochtone pour répondre aux besoins. Les 22 corps policiers et les conseils de bande pourront soumettre des projets adaptés aux réalités des communautés.

À Odanak, le Conseil des Abénakis veut par ailleurs construire une maison d'hébergement pour les victimes de violence conjugale.