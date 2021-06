Affaire Joyce Echaquan: une mort évitable, selon le Dr Vadeboncoeur

Entendu comme témoin lors de l’enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan, le Dr Alain Vadeboncoeur a affirmé que son décès aurait pu être évité.

Pour en arriver à cette conclusion, le spécialiste a pris en compte la condition cardiaque préexistante de Mme Echaquan, soit une cardiomyopathie.

Selon lui, la mort aurait pu être évitée, car les douleurs pour lesquelles elle s’est présentée Centre hospitalier de Lanaudière en septembre 2020 n’étaient pas reliées à sa condition, et elle a été stable pendant au moins 36 heures.

Le Dr Vadeboncoeur a expliqué à LCN jeudi qu’une multitude de facteurs, dont les «circonstances de soins» et sa cardiomyopathie, ont fait en sorte que Mme Echaquan a développé des complications qui ont «été plus ou moins reconnues» et qui ont mené à son décès.

«A priori, Mme Echaquan est arrivée à l’urgence stable et ne venait pas pour une condition qu’il n’aurait pas été possible de traiter dans le contexte de ces soins», a affirmé l’urgentologue.

Selon lui, si son état avait été reconnu comme une urgence vitale, il aurait pu être possible de la sauver.

«Il y a une combinaison de non-reconnaissance avec des circonstances de soins, et une condition préalable qui était là. Tout ça mit ensemble, malheureusement, ça a mené à son décès», a résumé le Dr Vadeboncoeur.