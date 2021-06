COVID-19: les effets neurologiques persistent malgré tout

La maladie à coronavirus aurait des effets neurologiques néfastes à long terme, suggère une étude menée sur plus de 1000 Canadiens ayant souffert de la COVID longue, soit avec des symptômes ressentis pendant des semaines ou des mois.

Les troubles cognitifs ou le «brouillard cérébral» figurent parmi les symptômes les plus fréquemment signalés, avec la fatigue et l'essoufflement. Les maux de tête, les vertiges et l'anxiété s’ajoutent à la liste.

L’étude pancanadienne menée du 5 au 26 mai et parue jeudi soulève que les effets de la COVID-19 sur la santé du cerveau dureront au-delà de la pandémie, et ce, en dépit de la baisse du nombre de cas et de la distanciation sociale.

Plus de 80 % des personnes interrogées ont mentionné avoir ressenti des symptômes pendant plus de trois mois, et près de 50 % pendant 11 mois ou plus.

«Ce que nous apprendrons en poursuivant les recherches sur la COVID longue accélérera notre compréhension de la manière dont les virus et les futures pandémies peuvent affecter la santé du cerveau, notamment en tant que déclencheurs possibles de maladies neurodégénératives», a expliqué Inez Jabalpurwala, directrice mondiale de Viral Neuro Exploration (VINEx), une initiative scientifique qui étudie la façon dont les virus affectent le système nerveux central et la santé du cerveau.

La majorité des répondants (60 %) sont âgés de 40 à 59 ans, et plus de 87 % se sont identifiés en tant que femmes. Parmi les personnes interrogées, 63 % ne souffraient pas d'une maladie de longue durée, avant d’avoir contracté la COVID-19.

Le sondage est le résultat d'une alliance qui s'appuie sur la science, la recherche clinique et les expériences vécues par les groupes de patients. VINEx, COVID Long Haulers Support Group Canada et les Organismes caritatifs neurologiques du Canada (OCNC) ont collaboré à l’étude.

Actuellement, 25 % à 35 % des patients atteints de la COVID-19 subissent des effets à long terme liés au virus. En date du 2 juin, le nombre de cas de COVID-19 au Canada s'élevait à 1 383 214. C’est donc environ 345 803 à 484 125 personnes qui vivent ou auraient vécu avec la COVID longue.

Un rapport détaillé sur les résultats de l’étude sera disponible sous peu, ont fait savoir les organisations participantes.

«Nous espérons que les données recueillies dans le cadre de ce sondage mettront en lumière les implications de la COVID longue sur la santé du cerveau. La sensibilisation par le biais d'expériences vécues et de collaboration avec des patients soulignera l'urgence d'agir en finançant la recherche et la réadaptation des gens souffrants de la COVID longue», a souligné Susie Goulding, fondatrice du COVID Long-Haulers Support Group Canada.