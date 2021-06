COVID-19: peu de changements au Québec, remontée en Ontario

La situation de la COVID-19 est demeurée relativement stable, jeudi, au Québec, mais l’Ontario a enregistré une remontée des cas.

Ainsi, dans la Belle Province, on a rapporté 267 nouvelles infections et six décès, dont un qui est survenu au cours des 24 dernières heures. À ce jour, 371 082 Québécois ont été déclarés positifs, dont 11 144 qui ont perdu leur combat contre le virus.

Montréal (100 cas), la Montérégie (45 cas), Chaudière-Appalaches (27 cas), Laval (18 cas), la Capitale-Nationale (14 cas), les Laurentides (12 cas), Lanaudière (10 cas) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (10 cas) sont les régions qui ont annoncé le plus de cas supplémentaires.

Heureusement, les hospitalisations au Québec continuent leur descente (317, -23) pendant que le Québec déploie son plan de déconfinement et que la vaccination va bon train, le gouvernement ayant même annoncé que l’intervalle recommandé entre les deux doses pour l’ensemble des vaccins passe de 16 à huit semaines. Les lits aux soins intensifs sont aussi moins occupés (68, -9).

Quelque 85 230 doses ont été administrées mercredi ainsi que 3395 doses avant le 2 juin. Il faut ajouter 8513 doses reçues à l’extérieur du Québec, pour un total global de 5 816 977 doses.

De son côté, l’Ontario a déclaré des cas en hausse, jeudi, bien que la situation demeure contrôlée avec une quatrième journée sous la barre des 1000 infections. Le nombre de cas fluctue d’une journée à l’autre: on évoquait 916 cas lundi, 699 mardi, 733 mercredi et enfin, 870 ce jeudi.

Toronto (225 cas) et sa banlieue de Peel (176 cas) sont les plus affectées dans la province voisine. Soulignons que les hospitalisations en Ontario ont augmenté (729, +21), mais pas les soins intensifs (546, -30).

La Nouvelle-Écosse a annoncé pour sa part 17 nouvelles contaminations et deux décès de plus.

En fin de matinée, le Canada comptait au cumulatif 1 386 415 cas de COVID-19 (+1154) et de 25 628 décès (+18).

La situation au Canada:

Ontario: 533 761 (8801 décès)

Québec: 371 082 cas (11 144 décès)

Alberta: 228 128 cas (2231 décès)

Colombie-Britannique: 144 667 cas (1707 décès)

Manitoba: 51 580 cas (1062 décès)

Saskatchewan: 46 964 cas (541 décès)

Nouvelle-Écosse: 5595 cas (87 décès)

Nouveau-Brunswick: 2227 cas (43 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1334 cas (6 décès)

Nunavut: 648 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 204 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 84 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 385 415 cas (25 628 décès)

