SAVAGE, Jean-Guy

Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de notre père bien-aimé, survenu le 30 mai 2021, à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de feu Rita Ouellette.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Chantal), André (Nadia), Sonia (François) et Réginald (Neilda Trixie), ses petits-enfants : André jr, Jessika, Mariève, Jérémy, Félix-Antoine, Justin, ses arrière-petits-enfants : Alice, Valence et Estelle, ses neveux, nièces, parents et amis.

Dû aux circonstances exceptionnelles, le service sera célébré, en toute intimité, le mardi 8 juin 2021 à 13 h à l'église St-Hubert, suivi de l'inhumation au cimetière St-Hubert.



Mes enfants soyez en paix, je suis parti rejoindre votre mère. Désormais nous serons deux pour veiller sur vous.



LA MAISON DARCHE