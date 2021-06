Calendrier de vaccination: voici à quel moment vous pourrez devancer votre 2e dose

Les Québécois pourront commencer à devancer la date de leur deuxième dose de vaccin à compter du 7 juin prochain sur le site Clic Santé.

Le gouvernement Legault a présenté jeudi son calendrier pour devancer l’administration des deuxièmes doses, annonçant au passage que 75 % des adultes québécois ont maintenant reçu leur première dose de vaccin, soit trois semaines avant l’objectif fixé ce printemps.

Le 7 juin prochain, seules les personnes de 80 ans pourront procéder, puis chaque jour supplémentaire (à l’exception des fins de semaine) le service sera offert à une tranche d’âge supplémentaire, à chaque fois plus jeune de cinq ans.

Ainsi, en date du 23 juin, tous les Québécois âgés de 18 ans et plus seront autorisés à devancer l’administration de leur deuxième dose.

De 16 à 8 semaines

L’intervalle recommandé pour l’ensemble des vaccins administrés au Québec passe par ailleurs de 16 à 8 semaines pour la majorité de la population.

C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Santé par voie de communiqué jeudi matin.

Cette décision survient à la suite d’une mise à jour des avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ).

«Ainsi, pour les vaccins ARNm (Pfizer et Moderna), l’intervalle recommandé pour la majorité des personnes passera de 16 à 8 semaines ou plus pour obtenir une réponse immunitaire plus élevée, plus rapidement. Il est important que l’offre de devancer la deuxième dose de vaccin se fasse selon le calendrier de priorisation établi par groupes d’âge, comme les personnes plus âgées présentent davantage de risques de développer des complications de la COVID-19», a indiqué le ministère.

Pour les personnes immunosupprimées ou dialysées, la deuxième dose doit être offerte quatre semaines après la première.

Rappelons que l'objectif de Québec est d'avoir pleinement vacciné 75 % de la population de 12 ans et plus avant le 31 août prochain.

– Avec la collaboration de TVA Nouvelles

