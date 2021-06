Camper en pleine nature au lac Normand

Si vous désirez camper en plein cœur d’une nature qui a beaucoup à vous offrir, le camping du Lac Normand, dans la réserve faunique du Saint-Maurice, peut devenir une excellente destination.

Située 90 kilomètres au nord de Trois-Rivières, la réserve du Saint-Maurice est facilement accessible. Il suffit d’emprunter la 40 Ouest jusqu’à Trois-Rivières et ensuite filer vers le Nord en direction de Shawinigan. Vous allez rejoindre l’accueil Matawin facilement. Il ne vous restera que 40 kilomètres à parcourir en forêt pour atteindre ce site enchanteur.

« Nous voulons offrir aux campeurs un environnement naturel exceptionnel, sur les bords du Lac Normand, qui est considéré par plusieurs comme un des plus beaux lacs de la Mauricie », d’expliquer la responsable du service à la clientèle, Carinne Proulx. Nous avons voulu développer les services et l’accès, dans le respect de la nature. »

Il faut dire que les infrastructures qui vous attendent sur place ont été positionnées de façon à vous donner le maximum, tout en vous offrant une intimité sur chacun des sites. Au total, près de 70 sites sont disponibles. Sur la boucle principale, où on retrouve le plus de sites aménagés sans services, les terrains 1 à 8 offrent la possibilité aux gens qui les louent d’avoir leur animal de compagnie. Il est quand même rare de pouvoir camper avec son chien dans une réserve faunique.

Une boucle qui compte 10 terrains offre des sites aménagés avec un service : l’eau. Enfin, une troisième partie du terrain offre huit sites avec des Prêts-à-camper, pour les gens qui veulent faire du camping sans avoir à transporter tout l’équipement. Ça représente une excellente solution pour pratiquer l’activité, sans avoir à investir une somme d’argent importante pour l’achat du matériel.

Ces tentes sont très bien équipées et peuvent recevoir quatre personnes très confortablement. Sur le site, il y a un dépanneur et une boutique où vous pourrez vous procurer les choses que vous auriez pu oublier.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

DES ACTIVITÉS

Au départ, on ne peut pas passer sous silence l’immense rive sablonneuse qui s’offre à vous durant votre séjour. C’est assez unique en Mauricie. Sur ce site enchanteur, vous pouvez vous baigner, pratiquer des activités nautiques comme le kayak, la planche à pagaie, le canot, autant de possibilités qui s’offrent à vous. Pour les plus jeunes, une aire de jeux avec un bateau de pirate leur permettra de s’amuser. On offre aussi le prêt de petites bicyclettes pour les plus jeunes de 17 ans et moins. La quantité est limitée.

Il est possible de pêcher sur cet immense lac, qui contient de la truite mouchetée, de la truite grise et même une petite population de saumon Kokanee. Vous pouvez soit utiliser une chaloupe de la réserve ou avoir avec vous votre propre embarcation. Aussi, dans le secteur Normand, les amateurs de randonnée pédestre ne seront pas déçus avec un réseau de 40 kilomètres.

Depuis plus de 30 ans, les bénévoles de l’organisation O.U.R.S. s’impliquent sur le territoire à plusieurs niveaux, dont l’entretien des sentiers de randonnée.

Les sentiers vous donnent accès à différents sites. Vous avez, par exemple, celui de la Petite Ourse. D’une longueur de 2,4 kilomètres, de difficulté moyenne, il vous mènera à un belvédère qui vous offrira une vue imprenable sur la nature de la réserve. Même chose pour celui de la Grande-Ourse de 18 kilomètres, qui offre des conditions de difficulté moyenne à difficile.

Tous les détails entourant les sentiers, leur destination et les conditions que vous allez rencontrer vous sont fournis à votre arrivée. Si l’aventure vous tente, vous pouvez aussi découvrir le rocher Steamboat, une formation rocheuse qui vous présente l’image de ces fameux bateaux à vapeur qui remontaient les cours d’eau dans le sud des États-Unis.

POUR TOUS

La route d’accès au camping du Lac Normand est très bien entretenue. Cela signifie que vous pouvez vous y rendre avec votre unité de camping en tout temps, y compris les caravanes et les tentes-caravanes.

Pour les plus aventuriers, il est aussi possible de faire du canot-camping et du canyoning.

Tout est là pour vous permettre de vivre un séjour sur un site très bien aménagé, vous offrant un accès unique à la nature. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site www.sepaq.com, sous l’onglet Réserve Saint-Maurice ou encore téléphoner directement à l’accueil Matawin au 819 646-5687.

CAMPING QUÉBEC

Depuis 1962, Camping Québec se veut la référence dans le domaine pour vous aider à vivre de belles expériences. L’organisme offre des outils très utiles que vous pouvez découvrir sur son site. On vous présente le Guide du camping au Québec, des solutions de vacances en camping, comment voyager au Québec et le Webzine, qui met en valeur les atouts touristiques du Québec, sa gastronomie et les activités disponibles, en passant par les différents attraits. Cette saison, le nouveau balado vous présente l’histoire du camping à travers les expériences de vie d’entrepreneurs qui opèrent des terrains.

Une petite visite sur le site www.campingquebec.com, ça vaut la peine.