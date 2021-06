Fitzgibbon: quatre prises, tu es retiré!

J’imagine finalement que contrairement à ce que disait François Legault il y a peu de temps, on n’était pas si chanceux que ça d’avoir Pierre Fitzgibbon comme ministre de l’Économie.

DURA LEX SED LEX

Oh, l’homme connaissait le monde des affaires comme le fond de sa poche, ça oui. Son Rolodex devait peser une tonne et il avait ses entrées partout.

Et, comme l’affirmait monsieur Legault hier, les bonzes du milieu des affaires le respectaient.

Mais question éthique, disons que ça clochait.

Un rapport défavorable de la Commissaire à l’éthique, ça passe.

Deux, ça craint.

Mais quatre ?

Rendu là, même ton meilleur allié ne peut plus te défendre, fût-il à la tête du gouvernement.

« Oui, mais le code d’éthique actuel est désuet », ont plaidé en décembre messieurs Legault et Fitzgibbon.

Peut-être.

Mais c’est celui qui est en vigueur.

D’ici à ce qu’on le change, il faut le respecter. Qu’il sente la poussière ou pas.

Comme le chantaient César et ses Romains : « Le code est dur, mais c’est le code. »

Personnellement, je trouve la limite de vitesse sur les autoroutes trop restrictive.

Mais je me vois mal me faire arrêter après avoir roulé à 130 km/h sur la 20, et dire à l’agent qui me tend une contravention : « Effectivement, je n’ai pas respecté le code de la route, mais voyez-vous, c’est parce que je le trouve obsolète. Mon non-respect de la limite de vitesse est un acte politique. »

Quelque chose me dit qu’il ajouterait un point d’inaptitude à ceux que j’ai perdus.

LES DEUX TABLEAUX

C’est bien, nommer un homme d’affaires aguerri au poste de ministre de l’Économie. Ça nous permet de gagner la confiance d’un milieu qui est par nature méfiant.

Encore faut-il que l’homme accepte de faire le saut.

Il ne peut embrasser la carrière politique tout en gardant un pied dans le monde des affaires.

« Oui, mais il n’y a pas eu conflit d’intérêts, juste apparence de conflit d’intérêts », diront ses défenseurs.

Malheureusement, qu’on le veuille ou non, en politique, tout est affaire d’images. Monsieur Legault le savait. Et monsieur Fitzgibbon aussi.

Comme l’a écrit la commissaire à l’éthique dans son rapport : le manquement continu de monsieur Fitzgibbon au Code d’éthique « présente un risque réel d’alimenter la perception selon laquelle les élus ne sont pas soumis à la loi comme le reste de la population et peuvent déroger à leur propre code de conduite.

« Cette situation contribue malheureusement à miner la confiance du public envers ses élus et les institutions démocratiques dans leur ensemble, dans un contexte particulier où l’adhésion de la population aux règles est d’une importance capitale... »

En d’autres mots : dans un contexte de crise sanitaire où le gouvernement demande aux citoyens de respecter des règles sévères (et impopulaires) à la lettre, ce n’est pas le temps de protéger un ministre qui ne respecte pas les règles que son poste et sa fonction lui demandent de respecter.

Le moindre petit bris de confiance peut entraîner un décrochage.

L’ÉLASTIQUE

La situation était rendue intenable pour monsieur Legault, qui avait étiré l’élastique de l’amitié et de la confiance au maximum.

Encore une situation embarrassante, et celui-ci lui aurait pété en pleine face...