La plateforme qu’il vous faut pour acheter votre prochain véhicule

Vous pensez vendre ou acheter une voiture prochainement? Pour vous activer rapidement dans le processus, vous pouvez vous tourner vers des plateformes fiables et faciles d'utilisation, comme Kijiji Autos. Avec un large bassin de véhicules, cet outil a été conçu spécifiquement pour la recherche, la vente et l'achat d'une voiture.

Que vous soyez un amateur de voitures ou une personne inexpérimentée qui magasine un véhicule pour la première fois, Kijiji Autos possède tous les outils qu’il vous faut. Voici des conseils pour vous accompagner dans vos démarches.

Des véhicules qui répondent à vos besoins

Grâce à son grand inventaire de voitures neuves qui provient de concessionnaires à travers le pays, il y a de fortes chances que vous trouviez votre véhicule de rêve. Pour ceux et celles qui préfèreraient le seconde main, il est aussi possible d'acheter une automobile usagée auprès d'un vendeur privé qui se trouve sur la plateforme.

Selon vos besoins et votre budget, on trouve de tout sur Kijiji Autos: des bolides sport, des camions puissants, des VUS pour transporter la famille en toute sécurité, des berlines pratiques pour effectuer les achats essentiels, etc.

Des outils de recherche personnalisés

Plusieurs fonctionnalités vous permettent un magasinage d’automobiles simplifié. Pour un achat éclairé, utilisez l'estimateur de paiements, passez au travers des pages d’aperçus de modèles, profitez de la recherche guidée et sauvegardée, restez à l'affût des alertes de prix, lisez les commentaires détaillés des concessionnaires et passez à travers les analyses de kilométrages.

Ensuite, toujours pour faire le bon choix, il prévaut de comparer et d’analyser les prix et les caractéristiques des différentes voitures en vente. Cette tâche peut s’avérer fastidieuse et exigeante: certains modèles ont des propriétés uniques ou encore un historique complexe. Sur Kijiji Autos, cette besogne est un jeu d’enfant: la plateforme offre un outil qui permet l’analyse et la comparaison de prix instantanément. De plus, elle utilise des données provenant de CARFAX Canada pour comparer les prix affichés avec les prix moyens de vente. Fiabilité garantie!

Une période favorable pour vendre ou acheter

Présentement, plusieurs Québécois souhaitent changer de véhicule ou même acquérir une automobile pour la première fois. En effet, une nouvelle réalité s’est dessinée depuis la dernière année: selon un sondage réalisé par Kijiji Autos, un grand nombre de personnes (74 %) qui avaient l’habitude de prendre le transport en commun avant la pandémie seraient maintenant réticentes à l’utiliser à nouveau. Elles rêveraient désormais de posséder leur propre véhicule.

Les mois de mars, avril, mai et juin sont prisés pour un achat automobile, puisque 23 % des répondants du sondage ont confié souhaiter faire une acquisition ce printemps. De l’autre côté, un même pourcentage de personnes attendrait plutôt la fin de l’année avant de passer à la caisse. Somme toute, ces deux périodes seront achalandées sur les plateformes de vente de voitures.

À la recherche d’autonomie et de luxe

Le sondage a aussi mis en lumière différentes facettes des consommateurs. Tout d’abord, plus de la moitié des répondants québécois se disent à l’aise d’acheter un véhicule en ligne. En temps de pandémie, ce type de transaction est plus populaire que jamais! Aussi, de plus en plus de gens (79 %) souhaitent gérer seuls leurs transactions – sans intermédiaire – se sentant ainsi plus en confiance.

Une autre tendance cette année: l’envie de se gâter. Et cela se matérialise par un grand nombre de personnes (30 %) qui désirent échanger leur voiture pour un modèle plus luxueux. Si vous recherchez un véhicule neuf ou plus luxueux, assurez-vous de payer le prix approprié grâce à l’outil d’évaluation de prix de Kijiji Autos. Il vous permettra de savoir quel prix est juste, excellent ou au-dessus du prix moyen. Cela pourrait vous guider et vous donner des munitions au moment de négocier!

Une plateforme fiable pour les concessionnaires

Kijiji Autos est aussi un outil précieux pour les concessionnaires qui, en cette période incertaine, ne peuvent plus opérer de la même façon. Sur la plateforme, vous trouverez un bon nombre de véhicules qu’ils présentent en mode virtuel: il est alors facile pour vous d’entrer en contact avec ces entreprises.

À ce sujet, Kijiji Autos a ajouté des badges en lien avec la COVID-19 pour vous aider à repérer rapidement les concessionnaires qui font de la vente sans contact.

Pour répondre aux différentes questions provenant des néophytes comme des professionnels, dirigez-vous vers la section CONSEILS de la plateforme Kijiji Autos. Achat, financement, gestion du budget: tous les aspects de la vente de véhicule y sont abordés. De quoi vous simplifier la vie!

Pour découvrir les options qui s’offrent à vous, téléchargez l’application Kijiji Autos dans App Store ou Google Play.