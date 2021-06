Les policiers enquêtent sur des coups de feu échangés à RDP le 2 mai

Un poste de commandement va s’installer vendredi matin dans Rivière-des-Prairies, dans l’est de Montréal, pour tenter de remonter jusqu’aux individus qui ont échangé des coups de feu en plein quartier résidentiel, le 2 mai dernier. Heureusement, aucun résident n’avait été blessé lors de cet incident.

Des enquêteurs de la Section des enquêtes criminelles Est seront disponibles à l’angle de l’avenue Joliot-Curie et de la rue Huguet-Latour de 10 h 30 à 14 h 30 pour accueillir les citoyens qui auraient des informations à partager. Dans le cadre de telles enquêtes, toute information peut faire débloquer les choses.

Des policiers du poste de quartier 45 et des représentants de la Division de la prévention et de la sécurité urbaine participeront aussi à l’effort en effectuant du porte-à-porte dans le secteur.

«L’enquête progresse actuellement et l’un des véhicules impliqués a été identifié et perquisitionné. De plus, une autre perquisition a aussi eu lieu en collaboration avec le Service de police de Toronto», a indiqué le SPVM, jeudi, dans un communiqué. La police veut notamment comprendre les circonstances de cet incident qui a aussi impliqué un VUS foncé.

Selon le récit policier, les occupants de deux véhicules ont échangé des coups de feu le 2 mai dernier, vers 17 h 30, sur l’avenue Joliot-Curie, à proximité du carrefour formé avec la rue Huguet-Latour. Des douilles ont été recueillies au sol et des projectiles ont été retrouvés.

Les auteurs de ces tirs avaient pris la poudre d’escampette quand les forces de l’ordre sont débarquées sur place.

Soulignons que ces derniers mois le quartier Rivière-des-Prairies a été régulièrement le théâtre de coups de feu, à l’instar des secteurs de Montréal-Nord et de Saint-Léonard. Les effectifs policiers ont d’ailleurs été renforcés dans le nord-est de la métropole pour venir à bout de tous ces incidents impliquant des armes à feu.