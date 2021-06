Le prix des aliments a bondi de 40% en un an, un record des 10 dernières années

Partout sur la planète, on paie plus cher pour son panier d'épicerie. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les prix mondiaux des produits alimentaires ont en effet bondi en mai de près de 40% sur un an, atteignant leur niveau le plus haut depuis septembre 2011.

L’Indice FAO du prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 127,1 points en mai, soit 4,8% de plus que le mois précédent et 39,7% de plus qu’en mai 2020. C'est la plus forte progression mensuelle de l’indice depuis octobre 2010.

C’est aussi la douzième hausse mensuelle consécutive de cet indice, qui mesure la variation mensuelle des cours internationaux d’un panier de produits alimentaires de base.

La nette hausse enregistrée en mai s’explique par la flambée du prix des huiles végétales (soja, huile de palme...), du sucre et des céréales (maïs, blé), ainsi que par le raffermissement du prix de la viande et des produits laitiers, explique la FAO.

Voici la hausse nette dans la dernière année, par secteur:

Céréales: 37%

Huile végétale: 124%

Produits laitiers: 28%

Viande: 10%

Sucre: 57%

Globale: 40%

L’organisation a annoncé s’attendre à une production mondiale «record» pour les céréales en 2021. Elle devrait s’établir à 2821 millions de tonnes, soit une progression de 1,9% par rapport à 2020.