Malgré le tracé aérien: Plante juge la REM de l’Est «absolument nécessaire»

Pour la mairesse de Montréal, Valérie Plante, il est hors de question d’annuler le projet de Réseau express métropolitain (REM) qui est vivement critiqué en raison de son tracé aérien au centre-ville.

«Je ne dirai pas non à un projet de transport collectif qui va venir desservir et désenclaver l’est de Montréal. Pour moi, c’est absolument nécessaire qu’un projet de transport collectif voie le jour, absolument», a insisté Mme Plante, jeudi, lors d'un point de presse.

Elle a néanmoins admis que son équipe privilégiait l’idée d’un tramway au sol, ajoutant être en «mode solution» et disant avoir confiance au processus de consultations. Elle assure que son administration discute régulièrement avec CDPQ Infra afin d’assurer le meilleur projet possible.

«Ce que je m’attends, c’est que le gouvernement et la CPDQ soient très sensibles et prennent en compte les préoccupations et les besoins des populations locales», a ajouté la mairesse. Pour elle, l’appui des citoyens au projet est une «condition fondamentale».

La mairesse insiste également sur l’importance de ne pas lésiner afin que le projet final soit le meilleur possible, rappelant qu’il restera dans le paysage «pour une centaine d’années minimum».

«Pour nous, c’est important, il faut que ce soit beau à l’intérieur du train, mais aussi que ce soit beau, sécuritaire et économique en dessous du train», a souligné Mme Plante, en précisant que cette pensée s’applique aux différentes antennes du REM.